Μια βραδιά γεμάτη ενέργεια, χιούμορ και νοσταλγία έζησε το κοινό στην Πλατεία Νερού, όπου τα Ημισκούμπρια γιόρτασαν τα «30 χρόνια επιτυχίες» τους, στο πλαίσιο του Release Athens ανεβαίνοντας στη σκηνή μετά από 10 χρόνια.

Το βράδυ του Σαββάτου, ένα από τα πιο εμβληματικά και πρώτα σχήματα της εγχώριας hip hop σκηνής συνάντησε ξανά το κοινό που μεγάλωσε με τα τραγούδια του, αλλά και μια νεότερη γενιά που γνώρισε αργότερα τον ήχο και το χαρακτηριστικό χιούμορ του συγκροτήματος.

20.000 άνθρωποι που βρέθηκαν στην Πλατεία Νερού για τη sold out εμφάνιση που είχε επετειακό χαρακτήρα και αποτέλεσε μια σπάνια ευκαιρία για το κοινό να βιώσει ζωντανά την ενέργεια και τη διαδρομή των Ημισκουμπρίων.

Ο Δημήτρης Μεντζέλος, ο Μιθριδάτης και ο Πρύτανης ανέβηκαν ξανά μαζί στη σκηνή, έπειτα από περίπου δέκα χρόνια, για μια επανένωση που συνοδεύτηκε από τις γνώριμες επιτυχίες του συγκροτήματος και ένα κοινό που τραγουδούσε από την αρχή έως το τέλος και τους αποθέωσε.

Δείτε το βίντεο Newsbeast από τη συναυλία

Η συναυλία σηματοδότησε τα 30 χρόνια από την κυκλοφορία του δίσκου «30 χρόνια επιτυχίες», με τα Ημισκούμπρια να παρουσιάζουν τραγούδια που συνδέθηκαν με τη διαδρομή τους στην ελληνική hip hop σκηνή και όχι μόνο.

Στη σκηνή βρέθηκαν επίσης ο Φοίβος Δεληβοριάς και η Ευρυδίκη, ερμηνεύοντας μαζί με το συγκρότημα τις γνωστές συνεργασίες τους. Εμφάνιση έκαναν ακόμη ο Μιχάλης Παπαθανασίου, τον οποίο το συγκρότημα τίμησε με ένα βραβείο καθώς και ο Νίκος Βουρλιώτης από τους Goin’ Through.

Η επανένωση των Ημισκουμπρίων αποτέλεσε μία από τις πιο θερμές στιγμές του φετινού Release Athens, με το κοινό να συμμετέχει ενεργά σε ένα πρόγραμμα αφιερωμένο σε τραγούδια που έχουν αφήσει το δικό τους αποτύπωμα στην ελληνική ποπ και hip hop κουλτούρα.

Έκπληξη της βραδιάς από μέρους του κοινού ήταν μία πρόταση γάμου, που σχολιάστηκε με χιούμορ από τον Δημήτρη Μεντζέλο.