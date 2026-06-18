Μία από τις πιο τρυφερές στιγμές των MAD VMA 2026 εκτυλίχθηκε λίγο πριν η Κατερίνα Λιόλιου ανέβει στη σκηνή για να παραλάβει το βραβείο της.

Η δημοφιλής τραγουδίστρια, εμφανώς συγκινημένη από τη διάκριση, αντάλλαξε ένα τρυφερό φιλί με τον σύντροφό της, κίνηση που δεν πέρασε απαρατήρητη από τις κάμερες και τους παρευρισκόμενους.

Το στιγμιότυπο καταγράφηκε λίγα δευτερόλεπτα πριν τη βράβευσή της και γρήγορα έγινε ένα από τα πιο πολυσυζητημένα στιγμιότυπα της βραδιάς.

Η Κατερίνα Λιόλιου ερμήνευσε το νέο της κομμάτι «DNA», ξεσηκώνοντας τους θεατές που τραγουδούσαν δυνατά μαζί της κάθε στίχο, ενώ στη συνέχεια συνέχισε με την τεράστια επιτυχία της «Λογαριασμό», η οποία έχει αγαπηθεί ιδιαίτερα από το κοινό και έχει κυριαρχήσει στις playlists.

Με δυναμική σκηνική παρουσία και έντονη ενέργεια, η Κατερίνα Λιόλιου χάρισε ένα από τα πιο δυνατά και αποθεωτικά acts της βραδιάς.