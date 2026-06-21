Σε μία καταγγελία που αφορά δύο 14χρονα αγόρια που βρίσκονται με εισαγγελική εντολή στο νοσοκομείο Παίδων Αγλαΐα Κυριακού προχωρά η ΠΟΕΔΗΝ.

«Δύο παρκαρισμένα 14χρονα αγόρια με εισαγγελική εντολή, που έγιναν φίλοι μέσα στο νοσοκομείο, καθημερινά δημιουργούν επεισόδια σε νοσηλευόμενα παιδιά, σε συνοδούς, σπάνε ό,τι βρουν μπροστά τους, κλέβουν τα πάντα» επισημαίνει η ΠΟΕΔΗΝ.

«Προχθές τα έκαναν γυαλιά καρφιά σε σημεία του νοσοκομείου. Έσπασαν τζαμαρίες, έχυσαν νερά, διέλυσαν ό,τι υπήρχε μπροστά τους. Ειδοποιείται συνεχώς η αστυνομία, τίποτα. Και όμως, αυτά τα παιδιά δεν φταίνε. Δεν υπάρχει μια προνοιακή μονάδα να τα φιλοξενήσει για να επανενταχθούν ομαλά στην κοινωνία.

Τα αφήνουν να διαλύουν τα νοσοκομεία. Όπως και άλλα δεκάδες κακοποιημένα, εγκαταλελειμμένα παιδιά με εισαγγελική εντολή που είναι παρκαρισμένα στα νοσοκομεία ελλείψει προνοιακών μονάδων» αναφέρει σε σχετική του ανακοίνωση ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ Μιχάλης Γιαννάκος.