Οι αγώνες Ισπανία – Σαουδική Αραβία και Βέλγιο – Ιράν ξεχωρίζουν στο πρόγραμμα των αθλητικών μεταδόσεων την Κυριακή (21/6).

Οι τέσσερις ομάδες έχουν από ένα βαθμό μετά την 1η αγωνιστική των ομίλων και θέλουν τώρα την πρώτη νίκη για να κάνουν βήμα πρόκρισης στους «32».

Αναλυτικά το πρόγραμμα

13:00 Novasports 6HD WTA 500 Βερολίνο

13:00 COSMOTE SPORT 5 HD Moto2 Γκραν Πρι Τσεχίας (Αγώνας)

14:00 Novasports Start WTA 250 Νότιγχαμ

14:30 COSMOTE SPORT 5 HD MotoGP Γκραν Πρι Τσεχίας (Αγώνας)

14:30 COSMOTE SPORT 8 HD DTM Γερμανία, Λόσιτζριντ

15:30 COSMOTE SPORT 7 HD ATP 500 Λονδίνο

16:00 COSMOTE SPORT 9 HD World Athletics Continental Tour Gold

16:30 COSMOTE SPORT 6 HD ATP 500 Χάλε

19:00 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Ισπανία – Σαουδική Αραβία Παγκόσμιο Κύπελλο Ποδοσφαίρου

20:00 ΕΡΤ1 Βαλκανικό Πρωτάθλημα Στίβου

22:00 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Βέλγιο – Ιράν Παγκόσμιο Κύπελλο Ποδοσφαίρου