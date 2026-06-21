Οι αγώνες Ισπανία – Σαουδική Αραβία και Βέλγιο – Ιράν ξεχωρίζουν στο πρόγραμμα των αθλητικών μεταδόσεων την Κυριακή (21/6).
Οι τέσσερις ομάδες έχουν από ένα βαθμό μετά την 1η αγωνιστική των ομίλων και θέλουν τώρα την πρώτη νίκη για να κάνουν βήμα πρόκρισης στους «32».
Αναλυτικά το πρόγραμμα
13:00 Novasports 6HD WTA 500 Βερολίνο
13:00 COSMOTE SPORT 5 HD Moto2 Γκραν Πρι Τσεχίας (Αγώνας)
14:00 Novasports Start WTA 250 Νότιγχαμ
14:30 COSMOTE SPORT 5 HD MotoGP Γκραν Πρι Τσεχίας (Αγώνας)
14:30 COSMOTE SPORT 8 HD DTM Γερμανία, Λόσιτζριντ
15:30 COSMOTE SPORT 7 HD ATP 500 Λονδίνο
16:00 COSMOTE SPORT 9 HD World Athletics Continental Tour Gold
16:30 COSMOTE SPORT 6 HD ATP 500 Χάλε
19:00 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Ισπανία – Σαουδική Αραβία Παγκόσμιο Κύπελλο Ποδοσφαίρου
20:00 ΕΡΤ1 Βαλκανικό Πρωτάθλημα Στίβου
22:00 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Βέλγιο – Ιράν Παγκόσμιο Κύπελλο Ποδοσφαίρου