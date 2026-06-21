Η τεχνητή νοημοσύνη μπαίνει ολοένα και πιο δυναμικά στον κόσμο των online γνωριμιών, όμως οι χρήστες φαίνεται να μην την υποδέχονται με ενθουσιασμό.

Σύμφωνα με νέα έρευνα της Match Group, σχεδόν οι μισοί ανύπαντροι στις Ηνωμένες Πολιτείες εκφράζουν αρνητική στάση απέναντι στη χρήση της AI στα ραντεβού, δείχνοντας ότι, παρά την τεχνολογική εξέλιξη των εφαρμογών, η ανάγκη για αυθεντική ανθρώπινη σύνδεση παραμένει ισχυρή.

Η μελέτη, η οποία βασίστηκε σε δείγμα περίπου 1.000 ατόμων ηλικίας 18 έως 39 ετών, αποτυπώνει μια σαφή αμφιθυμία απέναντι στην αυξανόμενη παρουσία της AI στον χώρο των dating apps, όπως το Tinder, το Hinge και το OkCupid.

Το 47% των συμμετεχόντων δήλωσε ότι έχει αρνητική άποψη για τη χρήση της τεχνητής νοημοσύνης σε ρομαντικά πλαίσια, γεγονός που δείχνει ότι, παρά την τεχνολογική εξέλιξη, η εμπιστοσύνη των χρηστών παραμένει περιορισμένη.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει το γεγονός ότι περίπου το 40% των ανύπαντρων δηλώνει πως δεν θα έβγαινε ραντεβού με κάποιον που χρησιμοποιεί συνοδευτική εφαρμογή τεχνητής νοημοσύνης, ενώ το ποσοστό αυτό αυξάνεται στο 51% στις γυναίκες ηλικίας 18 έως 24 ετών. Παράλληλα, η χρήση τέτοιων εργαλείων παραμένει ακόμη σχετικά περιορισμένη, καθώς μόλις το 12% των νέων ενηλίκων ανέφερε ότι έχει χρησιμοποιήσει AI companions τους τελευταίους τρεις μήνες.

Ωστόσο, όπως αναφέρει το techcrunch.com, η εικόνα δεν είναι μονοδιάστατη. Παρότι υπάρχει επιφύλαξη απέναντι στην πλήρη ενσωμάτωση της AI στις ερωτικές σχέσεις, περίπου το 64% των ερωτηθέντων αναγνωρίζει ότι η τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να προσφέρει πρακτική βοήθεια στην αναζήτηση συντρόφου.

Αυτό περιλαμβάνει λειτουργίες όπως η βελτίωση προφίλ, η επιλογή φωτογραφιών ή ακόμη και η υποστήριξη στη ροή μιας συζήτησης όταν αυτή «κολλάει». Με άλλα λόγια, οι χρήστες φαίνεται να αποδέχονται την AI ως εργαλείο υποβοήθησης, όχι όμως ως υποκατάστατο της ανθρώπινης αλληλεπίδρασης.

Η τάση αυτή έρχεται σε μια περίοδο όπου οι μεγάλες πλατφόρμες γνωριμιών επενδύουν δυναμικά στην τεχνητή νοημοσύνη. Η Bumble έχει ήδη παρουσιάσει τον AI βοηθό «Bee», ενώ η Tinder ενισχύει τις δικές της AI λειτουργίες, ακόμη και με επιβράδυνση σε άλλους τομείς ανάπτυξης. Την ίδια στιγμή, νέες startups επιχειρούν να δημιουργήσουν εφαρμογές γνωριμιών που βασίζονται εξ ολοκλήρου στην AI, δείχνοντας ότι ο κλάδος βρίσκεται σε φάση έντονου πειραματισμού.

Όπως χαρακτηριστικά σημειώνει η Match Group, η επιθυμία των χρηστών συνοψίζεται απλά: υποστήριξη χωρίς παρέμβαση. Η τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να διευκολύνει τη διαδικασία, αλλά η πραγματική χημεία και η δημιουργία σχέσεων εξακολουθούν να θεωρούνται αποκλειστικά ανθρώπινη υπόθεση.