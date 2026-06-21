Στην μεταγραφική λίστα της Φιορεντίνα βρίσκεται τον τελευταίο καιρό ο Χρήστος Μανδάς. Ο Νταβίντ Ντε Χέα δεν θεωρείται βέβαιο ότι θα συνεχίσει στην ομάδα και έτσι οι άνθρωποι του συλλόγου έχουν ήδη ξεκινήσει την αναζήτηση για τον αντικαταστάτη του.

Μάλιστα οι εκπρόσωποι του 24χρονου Έλληνα γκολκίπερ είχαν τις τελευταίες ημέρες συνάντηση με ανθρώπους των «βιόλα» σε ιδιαίτερα θετικό κλίμα στο προπονητικό κέντρο της ομάδας.

Ο Έλληνας τερματοφύλακας αποτελεί μία από τις περιπτώσεις που συγκεντρώνουν έντονο ενδιαφέρον, τόσο για την ηλικία του, όσο και τις προοπτικές εξέλιξης που έχει.

Ο Μανδάς ανήκει στην Λάτσιο με συμβόλαιο μέχρι το καλοκαίρι του 2029, ενώ την σεζόν που ολοκληρώθηκε παραχωρήθηκε δανεικός στην Μπόρνμουθ για έξι μήνες.