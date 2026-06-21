Κομβικό είναι το φετινό καλοκαίρι για τον Παναθηναϊκό, καθώς ο Γιάννης Αλαφούζος αποφάσισε να πληρώσει την τεράστια αποζημίωση του Ράφα Μπενίτεθ, να αλλάξει προπονητή και να φέρει στην Ελλάδα τον Γιάκομπ Νίστρουπ.

Ο Δανός αν και βρίσκεται μόλις λίγες ημέρες στο Τριφύλλι, έχει πάρει τις πρώτες του αποφάσεις για τις αλλαγές που χρειάζεται το ρόστερ. Γιατί μετά τον Τάσο Μπακασέτα, είναι αβέβαιο και το μέλλον του Βισέντε Ταμπόρδα στον Παναθηναϊκό. Τι συμβαίνει με τον Αργεντινό και η απόφαση για τον Αντριάνο Γιάγκουσιτς. Διαβάστε στο Sportdog.gr