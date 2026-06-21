Οι περισσότεροι άνθρωποι χρησιμοποιούν καθημερινά υπηρεσίες που βασίζονται στο cloud χωρίς να το γνωρίζουν.

Κάθε φορά που κάποιος αποθηκεύει φωτογραφίες στο κινητό του, κάνει μια ηλεκτρονική τραπεζική συναλλαγή, αγοράζει κάτι από ένα ηλεκτρονικό κατάστημα, παρακολουθεί μια ταινία μέσω streaming ή χρησιμοποιεί μία εφαρμογή τεχνητής νοημοσύνης, πίσω από την οθόνη λειτουργούν τεράστιες υπολογιστικές υποδομές που βρίσκονται σε κέντρα δεδομένων.

Αυτό είναι με απλά λόγια το cloud. Αντί οι εταιρείες να διαθέτουν δικούς τους πανάκριβους υπολογιστές και data centers, νοικιάζουν υπολογιστική ισχύ, αποθηκευτικό χώρο και ψηφιακές υπηρεσίες από εξειδικευμένους παρόχους όπως η Amazon Web Services (AWS).

Η πρόσφατη ανακοίνωση της AWS ότι φέρνει στην Αθήνα το πρώτο AWS Local Zone αποτελεί μια σημαντική εξέλιξη για την ελληνική αγορά. Αν και πρόκειται για μια τεχνική υποδομή που δεν θα γίνει άμεσα αντιληπτή από τον πολίτη, μπορεί να επηρεάσει θετικά τον τρόπο με τον οποίο λειτουργούν πολλές ψηφιακές υπηρεσίες τα επόμενα χρόνια.

Με απλά λόγια, το AWS Local Zone είναι ένα κομμάτι του παγκόσμιου cloud της Amazon που εγκαθίσταται τοπικά στην Ελλάδα. Μέχρι σήμερα, πολλές ελληνικές επιχειρήσεις χρησιμοποιούσαν υποδομές της AWS που βρίσκονταν σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Τώρα, μέρος αυτών των υπηρεσιών θα βρίσκεται πολύ πιο κοντά στους Έλληνες χρήστες.

Τι κερδίζει κανείς από αυτό; Πρώτα απ’ όλα ταχύτητα. Όταν τα δεδομένα και οι εφαρμογές βρίσκονται πιο κοντά στον χρήστη, οι χρόνοι απόκρισης μειώνονται. Αυτό έχει σημασία για τραπεζικές συναλλαγές, υπηρεσίες υγείας, εφαρμογές τεχνητής νοημοσύνης, πλατφόρμες ηλεκτρονικού εμπορίου, online gaming και γενικότερα για κάθε υπηρεσία που απαιτεί άμεση ανταπόκριση.

Υπάρχει όμως και ένα δεύτερο σημαντικό όφελος. Πολλοί οργανισμοί, ιδιαίτερα τράπεζες, νοσοκομεία, ασφαλιστικές εταιρείες και δημόσιοι φορείς, θέλουν ή υποχρεούνται να γνωρίζουν πού ακριβώς αποθηκεύονται τα δεδομένα τους. Η ύπαρξη υποδομής AWS στην Ελλάδα διευκολύνει την τοπική αποθήκευση και επεξεργασία δεδομένων, κάτι που αποκτά όλο και μεγαλύτερη σημασία στην εποχή της τεχνητής νοημοσύνης και της κυβερνοασφάλειας.

Η AWS ανακοίνωσε ότι το νέο AWS Local Zone στην Αθήνα θα είναι γενικά διαθέσιμο τον Ιούλιο. Ήδη, όμως, οι πρώτοι πελάτες το χρησιμοποιούν για εφαρμογές gaming πραγματικού χρόνου, τοπική επεξεργασία δεδομένων και γρήγορη διανομή ψηφιακού περιεχομένου. Οι οργανισμοί που ενδιαφέρονται να αποκτήσουν πρόωρη πρόσβαση στο AWS Local Zone πριν από την επίσημη έναρξη λειτουργίας του τον Ιούλιο μπορούν να επικοινωνήσουν με την ομάδα λογαριασμού AWS που τους εξυπηρετεί.

Σύμφωνα με την εταιρεία, το Athens Local Zone δίνει τη δυνατότητα σε οργανισμούς να αποθηκεύουν και να επεξεργάζονται δεδομένα εντός Ελλάδας, διατηρώντας παράλληλα πρόσβαση σε όλο το εύρος των υπηρεσιών της AWS. Έτσι μπορούν να αξιοποιούν σύγχρονες τεχνολογίες χωρίς να επενδύουν σε δικά τους κέντρα δεδομένων, τα οποία απαιτούν υψηλό κόστος κατασκευής, συντήρησης και εξειδικευμένο προσωπικό.

Η AWS επισημαίνει ότι το νέο Local Zone προσφέρει χρόνους απόκρισης μερικών χιλιοστών του δευτερολέπτου για εφαρμογές που εξυπηρετούν χρήστες στην Ελλάδα. Αυτό σημαίνει ότι οι πληροφορίες μεταφέρονται και επεξεργάζονται σχεδόν ακαριαία, κάτι που είναι ιδιαίτερα σημαντικό σε τομείς όπως οι χρηματοοικονομικές υπηρεσίες, η υγεία και οι ψηφιακές πλατφόρμες υψηλής επισκεψιμότητας.

Παράλληλα, η Αθήνα θα είναι από τις πρώτες πόλεις παγκοσμίως όπου ένα AWS Local Zone θα προσφέρει προηγμένες δυνατότητες τοπικής αποθήκευσης δεδομένων και δημιουργίας αντιγράφων ασφαλείας, διευκολύνοντας οργανισμούς που έχουν αυξημένες απαιτήσεις συμμόρφωσης και προστασίας πληροφοριών.

Η επένδυση χαιρετίστηκε από την ελληνική κυβέρνηση. Ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης χαρακτήρισε την κίνηση της AWS κρίσιμη υποδομή για την οικονομία στην εποχή της τεχνητής νοημοσύνης. Όπως ανέφερε, η ενίσχυση της παρουσίας της Amazon στην Ελλάδα αποτελεί ψήφο εμπιστοσύνης προς τη χώρα και τις αναπτυξιακές της προοπτικές, ενώ ταυτόχρονα ενισχύει τη θέση της ως περιφερειακού κόμβου ψηφιακής καινοτομίας.

Ο υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Τεχνητής Νοημοσύνης Δημήτρης Παπαστεργίου υπογράμμισε ότι η ψηφιακή μετάβαση της χώρας απαιτεί ισχυρές και αξιόπιστες υποδομές. Όπως σημείωσε, η συνεργασία με την AWS δίνει σε δημόσιους φορείς, πανεπιστήμια και ερευνητικά κέντρα πρόσβαση σε προηγμένες υπηρεσίες cloud, εργαλεία ανάλυσης δεδομένων και εφαρμογές τεχνητής νοημοσύνης.

Από την πλευρά του, ο υπουργός Υγείας ‘Αδωνις Γεωργιάδης τόνισε ότι ο τομέας της υγείας είναι από αυτούς που μπορούν να ωφεληθούν περισσότερο από την ύπαρξη τοπικών υποδομών cloud, καθώς διευκολύνεται η διαχείριση ευαίσθητων δεδομένων ασθενών και η ανάπτυξη σύγχρονων ψηφιακών υπηρεσιών.

Σε δηλώσεις του στο ΑΠΕ/ΜΠΕ ο Θανάσης Πατσακάς Country Manager της AWS για Ελλάδα, Κύπρο και Μάλτα ανέφερε ότι το νέο AWS Local Zone δίνει στους οργανισμούς που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα τα εργαλεία που χρειάζονται για να προσφέρουν ταχύτερες και πιο καινοτόμες υπηρεσίες. Σύμφωνα με τον ίδιο, η νέα υποδομή μπορεί να υποστηρίξει από εφαρμογές του δημόσιου τομέα και χρηματοοικονομικές υπηρεσίες έως gaming, ψηφιακές εκδηλώσεις και εφαρμογές τεχνητής νοημοσύνης.

«Αυτό που με ενθουσιάζει περισσότερο είναι το εύρος των δυνατοτήτων που έχουν πλέον οι ελληνικοί οργανισμοί. Ένα νοσοκομείο στη Θεσσαλονίκη μπορεί να αξιοποιεί διαγνωστικά εργαλεία με τεχνητή νοημοσύνη, διατηρώντας τα δεδομένα των ασθενών εντός Ελλάδας. Μια fintech στην Αθήνα μπορεί να επεξεργάζεται συναλλαγές μέσα σε χιλιοστά του δευτερολέπτου. Μια εταιρεία gaming μπορεί να προσφέρει εμπειρίες σε πραγματικό χρόνο στους παίκτες χωρίς συμβιβασμούς. Και ένας φορέας του δημόσιου τομέα μπορεί να εκσυγχρονίσει τις υπηρεσίες προς τους πολίτες, τηρώντας παράλληλα κάθε απαίτηση σχετικά με την τοπική αποθήκευση των δεδομένων. Αυτές δεν είναι μελλοντικές δυνατότητες. Οι πρώτοι πελάτες ήδη αναπτύσσουν εφαρμογές πάνω στο Athens Local Zone σήμερα. Η Ελλάδα διαθέτει το ταλέντο, τη φιλοδοξία και πλέον και τις υποδομές που ανταποκρίνονται σε αυτά», πρόσθεσε στο ΑΠΕ/ ΜΠΕ ο κ. Πατσακάς.

Το νέο AWS Local Zone αποτελεί το πιο πρόσφατο βήμα στην παρουσία της Amazon στην Ελλάδα, η οποία ξεκίνησε με το CloudFront edge location στην Αθήνα το 2020, συνεχίστηκε με το άνοιγμα τοπικού γραφείου το 2021 και την ενεργοποίηση του AWS Direct Connect το 2025.

Για τον μέσο πολίτη, η επένδυση αυτή δεν θα αλλάξει από τη μια μέρα στην άλλη την καθημερινότητα. Ωστόσο, μπορεί να αποτελέσει τη βάση για ταχύτερες ηλεκτρονικές υπηρεσίες, καλύτερες εφαρμογές τεχνητής νοημοσύνης, πιο αποτελεσματικές υπηρεσίες υγείας και γενικότερα μια πιο σύγχρονη ψηφιακή εμπειρία. Για τις επιχειρήσεις σημαίνει περισσότερες δυνατότητες ανάπτυξης και καινοτομίας. Και για την Ελλάδα συνολικά, αποτελεί ακόμη ένα βήμα προς την ενίσχυση του ρόλου της στον χάρτη των ψηφιακών υποδομών της ευρύτερης περιοχής.