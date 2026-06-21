Ολομέτωπη επίθεση κατά του Αλέξη Τσίπρα, εξαπέλυσε η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας, Ζωή Κωνσταντοπούλου.

Η κ. Κωνσταντοπούλου αναφέρθηκε στην περίοδο διακυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ, την τραγωδία στο Μάτι, καθώς και στις πολιτικές τους διαφωνίες μετά το δημοψήφισμα του 2015, ενώ αμφισβήτησε και τη αξιοπιστία των δημοσκοπήσεων που δείχνουν επιστροφή του πρώην πρωθυπουργού στην πολιτική σκηνή.

«Ο Τσίπρας είναι ένας θρασύτατος πρώην πρωθυπουργός, αποτυχημένος σε όλους τους ρόλους που ανέλαβε. Αποτυχημένος ως πρωθυπουργός, διότι πρόδωσε τον κόσμο, παραβίασε την εντολή του δημοψηφίσματος, φέρνει τα μνημόνια και να διώκει απηνώς οποιονδήποτε αντιστέκονταν. Διότι αυτά που λένε τώρα αυτοί, τα ίδια έλεγε και ο Τσίπρας για μένα, όταν αρνήθηκα να προσχωρήσω στο τρίτο μνημόνιο», τόνισε, σε συνέντευξή του στο MEGA.

«Ο Τσίπρας είναι ένας τύπος ο οποίος κυβέρνησε με μνημόνια και με καταστολή. Επί των ημερών του, στο Μαξίμου, ήταν σαν tetris βαλμένες οι κλούβες για να κλείνουν την πρόσβαση στο Μαξίμου. Επί των ημερών του δολοφονήθηκε ο Ζακ Κωστόπουλος».

«Είναι 23 Ιουλίου του 2018. Έχει καεί ο κόσμος στο Μάτι και ο Τσίπρας ξέρει ότι έχουνε καεί 60 με 70 άνθρωποι. Ξέρει εκείνη την ώρα, στις 12:00 το βράδυ, για 60 με 70 νεκρούς. Ξέρουνε όλοι. Αυτά έχουν διαπιστωθεί, και από τη δίκη για το Μάτι, που ήμουν μάρτυρας εκεί και κάναμε και την πρώτη μήνυση για κακούργημα».

«Και μπαίνουν μπροστά στα κανάλια, με τις κάμερες, σε ζωντανή μετάδοση, και παριστάνουν οργανωμένα – είναι η πιο κακοπαιγμένη παράσταση που μπορεί να δει κανείς, αλλά και ανατριχιαστική – και παριστάνουνε ότι δεν ξέρουν τίποτα. Δηλαδή, είναι ένα ολοκαύτωμα σε καιρό ειρήνης στο Μάτι. Ξέρουνε για 60 με 70 νεκρούς και κάθονται γύρω από το τραπέζι και κοιτιούνται. Αυτός ο άνθρωπος θα κυβερνήσει ξανά; Θέλει να τον ψηφίσει ο κόσμος; Θέλουμε να εμπιστευτούμε τις ζωές μας στο άτομο αυτό;».