Παρουσία του υπουργού Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλη Χρυσοχοϊδη, πραγματοποιήθηκε την Τρίτη 16 Ιουνίου 2026, στη Σχολή Αξιωματικών της Ελληνικής Αστυνομίας, άσκηση διαχείρισης περιστατικού ενδοοικογενειακής βίας με τη συμμετοχή τελειόφοιτων δόκιμων υπαστυνόμων, στο πλαίσιο της πρακτικής εκπαίδευσής τους. Κατά τη διάρκεια της άσκησης παρουσιάστηκε ολοκληρωμένο επιχειρησιακό σενάριο υψηλού κινδύνου, που κάλυψε όλα τα στάδια της αστυνομικής ανταπόκρισης, από την αρχική καταγγελία και την ενεργοποίηση του Panic Button έως τη διάσωση του θύματος, τη συλλογή πειστηρίων, την ιατρική τεκμηρίωση και την ολοκλήρωση της ποινικής διαδικασίας.

Σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, στόχος της άσκησης ήταν η σύνδεση της θεωρητικής κατάρτισης των μελλοντικών αξιωματικών με τις πραγματικές επιχειρησιακές απαιτήσεις διαχείρισης τέτοιων περιστατικών.

Ο κ. Χρυσοχοϊδης, απευθυνόμενος στους αυριανούς αξιωματικούς της Ελληνικής Αστυνομίας, ανέφερε ότι «η βία είναι ένας εχθρός στην κοινωνία και η δική μας δουλειά είναι η καταπολέμηση και η αντιμετώπισή της», σημειώνοντας πως η αντιμετώπιση της ενδοοικογενειακής βίας αποτελεί ζήτημα προστασίας της ανθρώπινης ζωής και της κοινωνικής συνοχής. Όπως τόνισε, η Πολιτεία έχει δημιουργήσει εξειδικευμένες υπηρεσίες, καθώς προτεραιότητα είναι «να προστατεύσουμε αποτελεσματικά τα θύματα».

Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε στην ανάγκη άμεσης κινητοποίησης των αστυνομικών δυνάμεων σε κάθε περιστατικό, επισημαίνοντας ότι «από εκείνη τη στιγμή που έχουμε ένα τηλέφωνο, μια είδηση ότι κινδυνεύει μια ζωή, κινητοποιούμε όλες τις δυνάμεις και φέρνουμε κοντά μας το θύμα». Παράλληλα, μίλησε για τη σημασία της δημιουργίας σχέσης εμπιστοσύνης με τα θύματα, της άμεσης αναζήτησης του δράστη και της συνεργασίας με υγειονομικές και κοινωνικές υπηρεσίες, ώστε να εξασφαλίζεται η ολοκληρωμένη προστασία και υποστήριξή τους.

Ο υπουργός κάλεσε τους τελειόφοιτους δόκιμους υπαστυνόμους να αποκτήσουν τα αναγκαία αντανακλαστικά για τη διαχείριση τέτοιων υποθέσεων, λέγοντάς τους: «Καλείστε να οργανώσετε τις σκέψεις σας, τη γνώση σας και στη συνέχεια τη δράση σας για να γίνετε αποτελεσματικοί χειριστές τέτοιων ευαίσθητων περιστατικών».

Ο κ. Χρυσοχοϊδης υπογράμμισε ότι κατά το προηγούμενο έτος οι υπηρεσίες της Ελληνικής Αστυνομίας διαχειρίστηκαν περίπου 22.000 περιστατικά ενδοοικογενειακής βίας και πραγματοποίησαν περισσότερες από 13.500 συλλήψεις, στοιχεία που -όπως είπε- αποδεικνύουν την αυξανόμενη εμπιστοσύνη των θυμάτων προς την αστυνομία. «Πρόκειται για μια νίκη της κοινωνίας, μια νίκη της κοινωνικής ειρήνης και μια νίκη της ζωής απέναντι στον θάνατο και τη δολοφονία», ανέφερε χαρακτηριστικά, προσθέτοντας πως «η ασφάλεια είναι το ζητούμενο, το μεγάλο αγαθό αυτήν τη στιγμή» και αποστολή της ΕΛΑΣ είναι η προστασία της ζωής, της αξιοπρέπειας και των δικαιωμάτων όλων των πολιτών μέσα από την εφαρμογή του νόμου.

Σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, πριν από την έναρξη της άσκησης, η προϊσταμένη του Τμήματος Αντιμετώπισης Ενδοοικογενειακής Βίας, αστυνομικός υποδιευθυντής Δήμητρα Κατεχάκη, παρείχε στους εκπαιδευόμενους τις απαραίτητες κατευθύνσεις για την υλοποίηση των σεναρίων. Κατά τη διάρκεια της πρακτικής άσκησης παρουσιάστηκε ένα πλήρες σενάριο υψηλού κινδύνου, με έμφαση στις προανακριτικές ενέργειες, στη χρήση σύγχρονων ψηφιακών εργαλείων, όπως οι εφαρμογές Panic Button και Safe Youth, στη συνεργασία των εμπλεκόμενων αστυνομικών υπηρεσιών, στη συλλογή αποδεικτικών στοιχείων και στην ιατρική τεκμηρίωση, καθώς και στα μέτρα προστασίας και υποστήριξης των θυμάτων.

Μέσα από τη βιωματική προσέγγιση, οι εκπαιδευόμενοι παρακολούθησαν τον ρόλο του αξιωματικού υπηρεσίας, των Γραφείων Αντιμετώπισης Ενδοοικογενειακής Βίας, του Κέντρου Επιχειρήσεων, των αστυνομικών πρώτης ανταπόκρισης και των προανακριτικών Αρχών, με κεντρικό μήνυμα ότι η αποτελεσματική αντιμετώπιση της ενδοοικογενειακής βίας δεν περιορίζεται στη σύλληψη του δράστη, αλλά περιλαμβάνει ένα ολοκληρωμένο πλέγμα πρόληψης, προστασίας, υποστήριξης και ενδυνάμωσης των θυμάτων, με επίκεντρο τον άνθρωπο και την ασφάλειά του.