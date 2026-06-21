Οριοθετήθηκε η πυρκαγιά που ξέσπασε σε χορτολιβαδική έκταση στην περιοχή Αμπέλα στη Σύρο.

Όπως έγινε γνωστό από την Πυροσβεστική Υπηρεσία, οι πυροσβεστικές δυνάμεις παραμένουν στην περιοχή της πυρκαγιάς κυρίως για διαβροχή, δεδομένων των ισχυρών ανέμων που επικρατούν και οι ριπές τους φθάνουν τα 7 μποφόρ.

Επιπλέον το ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Σύρου βρίσκεται στην περιοχή της πυρκαγιάς για τη διερεύνηση των αιτιών της.

Για την κατάσβεσή της κινητοποιήθηκαν 10 πυροσβέστες με 3 οχήματα, κι από αέρος 2 αεροσκάφη και 3 ελικόπτερα. Συνδρομή παρέχουν εθελοντές και υδροφόρες ΟΤΑ.

Σημειώνεται ότι νωρίτερα μήνυμα μέσω του 112 εστάλη στους κατοίκους της περιοχής Τρία Λαγκώνια Σύρου προκειμένου να απομακρυνθούν προληπτικά από αυτήν και να κατευθυνθούν προς Ερμούπολη.