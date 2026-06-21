Σε εξέλιξη είναι πυρκαγιά που ξέσπασε σήμερα κατά τις μεσημβρινές ώρες σε χορτολιβαδική έκταση στην περιοχή Αμπέλα στη νήσο Σύρο. Όπως έγινε γνωστό από την Πυροσβεστική η φωτιά καίει χαμηλή βλάστηση και ξηρά χόρτα ενώ στην περιοχή πνέουν ισχυροί βόρειοι άνεμοι που φτάνουν τα 5 έως 6 μποφόρ.

Παρ’ολα αυτά σύμφωνα με ενημέρωση του Πυροσβεστικού Σώματος, οι πυροσβεστικές δυνάμεις καταβάλλουν κάθε δυνατή προσπάθεια για τον περιορισμό της πυρκαγιάς, ενώ μέχρι στιγμής δεν έχουν αναφερθεί ζημιές σε οικίες ή υποδομές.

Για την αντιμετώπισή της κινητοποιήθηκαν άμεσα επίγειες και εναέριες δυνάμεις του Πυροσβεστικού Σώματος. Στο σημείο επιχειρούν 10 πυροσβέστες με 3 οχήματα, ενώ από αέρος επιχειρούν 2 αεροσκάφη και 3 ελικόπτερα. Συνδρομή παρέχουν εθελοντές και υδροφόρες ΟΤΑ.

Επιπλέον στην περιοχή βρίσκεται το ανακριτικό τμήμα της Σύρου για τη διερεύνηση των αιτιών της πυρκαγιάς.

Σημειώνεται ότι νωρίτερα μήνυμα μέσω του 112 εστάλη στους κατοίκους της περιοχής Τρία Λαγκώνια Σύρου προκειμένου να απομακρυνθούν από αυτήν και να κατευθυνθούν προς Ερμούπολη.