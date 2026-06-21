Ο Παναθηναϊκός ανέβασε στα social media ένα πολύ όμορφο βίντεο για την επιστροφή του Ζέλικο Ομπράντοβιτς, η επίσημη παρουσίαση του οποίου θα λάβει χώρα τη Δευτέρα (22/6, 13:00) στο Telecom Center Athens.

Ήταν καλοκαίρι του 2012 όταν ο Σέρβος προπονητής αποφάσιζε να κλείσει το σημαντικότερο κεφάλαιο της καριέρας του, βάζοντας τέλος σε μια θητεία 13 χρόνων στους «πράσινους». Χρόνια, στα οποία κατέκτησε 5 ευρωπαϊκούς τίτλους, 11 πρωταθλήματα και 7 κύπελλα Ελλάδας, συνολικά δηλαδή 23 τίτλους.

Τώρα, 14 χρόνια μετά, ο Ομπράντοβιτς επιστρέφει στον Παναθηναϊκό και η ΚΑΕ ανέβασε στα social media ένα πολύ όμορφο βίντεο, το οποίο περιέχει εικόνες από μεγάλες στιγμές της πρώτης του θητείας στην ομάδα, όπως και το «ποτέ μην λες ποτέ» που είχε πει, στα ελληνικά, σε ερώτηση για το αν θα επέστρεφε μια μέρα.

Την ίδια ώρα, η ΚΑΕ ετοιμάζεται για την επίσημη παρουσίαση του Ομπράντοβιτς, η οποία θα γίνει τη Δευτέρα (22/6, 13:00) στο Platinum Lounge Members Club του Telekom Center Athens.