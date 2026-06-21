Νέα τραγωδία σημειώνεται στην άσφαλτο, με θύμα έναν νεαρό οδηγό μηχανής. Το τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε το πρωί της Κυριακής, στην παλιά εθνική οδό, στο ύψος της γέφυρας του Πλατανιά στα Χανιά.

Του ανταποκριτή μας από το flashnews.gr στην Κρήτη

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, πρόκειται για έναν 28χρονο άνδρα ο οποίος φέρεται να έπεσε στο οδόστρωμα, στην προσπάθειά του να αποφύγει πεζό.

Από τη σύγκρουση, τραυματίστηκε ένα ακόμη άτομο.

Στο σημείο έσπευσε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ για την παραλαβή τόσο του άτυχου νεαρού όσο και ενός τραυματία.