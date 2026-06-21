Ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ, Τζέι Ντι Βανς, χαρακτήρισε «ιστορική» τη συνάντηση που σηματοδότησε την έναρξη των τεχνικών συνομιλιών ΗΠΑ-Ιράν στην Ελβετία, τονίζοντας ότι για πρώτη φορά «οι δύο πλευρές κάθονται ως ομάδες στο ίδιο τραπέζι».

Ο Βανς σημείωσε ότι οι τεχνικές διαπραγματεύσεις «ίσως να μην επιλύσουν κάθε διαφωνία», αλλά δημιουργούν το πλαίσιο για μια διαδικασία που δεν έχει προηγούμενο.

Όπως ανέφερε ο Βανς, ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ ζήτησε από την αμερικανική ομάδα «να ανοίξει μια νέα σελίδα» στις σχέσεις με τον ιρανικό λαό, επιδιώκοντας μια βαθύτερη διπλωματική προσέγγιση, που, όπως είπε, θα μπορούσε να «μεταμορφώσει τη Μέση Ανατολή».

Ο αντιπρόεδρος υποστήριξε ότι «έχει σημειωθεί μεγάλη πρόοδος τις τελευταίες ώρες» στις συνομιλίες, ενώ μίλησε για ένα «κοινό μέλλον όπου όλοι μπορούν να συνεργαστούν για ειρήνη και ευημερία».

Παράλληλα, δεν παρέλειψε να χαρακτηρίσει το Ιράν «οδηγό περιφερειακής αστάθειας», τονίζοντας ότι ο στρατηγικός στόχος των ΗΠΑ είναι «μέσω της διπλωματίας να μεταμορφώσουν τη Μέση Ανατολή».

Πώς διεξάγονται οι συνομιλίες

Οι συνομιλίες ξεκίνησαν σήμερα στην Ελβετία ανάμεσα στο Ιράν, τις Ηνωμένες Πολιτείες με το Πακιστάν και το Κατάρ στον ρόλο του μεσολαβητή και θέμα τον Λίβανο και τα παγωμένα ιρανικά περιουσιακά στοιχεία, όπως μετέδωσε η κρατική ιρανική τηλεόραση.

Οι συνομιλίες σήμερα είναι σε δύο φάσεις:

Η πρώτη περιλαμβάνει ξεχωριστές συνομιλίες ΗΠΑ και Ιράν με τους διαμεσολαβητές, Πακιστάν και Κατάρ, ενώ η δεύτερη αργότερα το απόγευμα έχει προγραμματιστεί τετραμερής συνάντηση με ΗΠΑ και Ιράν να κάθονται στο ίδιο τραπέζι.

Τι συμβαίνει στα Στενά του Ορμούζ

Το ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων Tasnim μετέδωσε, επικαλούμενο πηγή της ιρανικής διαπραγματευτικής ομάδας, ότι τα Στενά του Ορμούζ δεν θα ανοίξει όσο δεν γίνεται σεβαστή η εκεχειρία στον Λίβανο και δεν εκδίδονται οι άδειες για την πώληση του ιρανικού πετρελαίου.

Νωρίτερα, ο εκπρόσωπος της ιρανικής διπλωματίας είχε δηλώσει ότι η κατάσταση στον Λίβανο θα είναι το «βασικό» θέμα των συνομιλιών με τις Ηνωμένες Πολιτείες που ξεκινούν σήμερα στην Ελβετία, σύμφωνα με το ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων Irna.