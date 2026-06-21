Εορταστικό ήταν το κλίμα στη συναυλία του Βασίλη Παπακωνσταντίνου στο Θέατρο Βράχων το βράδυ του Σαββάτου 20/6 λίγο πριν ο σπουδαίος καλλιτέχνης συμπληρώσει τα 76 του χρόνια.

Κατά τη διάρκεια της συναυλίας, η σύζυγός του Ελένη Ράντου ανέβηκε στη σκηνή και στα χέρια της κρατούσε μια τούρτα γενεθλίων, αιφνιδιάζοντας τον αγαπημένο της.

Το κοινό συμμετείχε στην έκπληξη της ηθοποιού στον σύζυγό της χαρίζοντας το πιο δυνατό του χειροκρότημα και μετατρέποντας τη συναυλία σε γιορτή.

Η Ελένη Ράντου δημοσίευσε σχετικό βίντεο στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram και έγραψε «Χρόνια σου Πολλά».

Δείτε το βίντεο