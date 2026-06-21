Ένοχος για επανειλημμένες πράξεις σωματικής βίας σε βάρος των δύο ανήλικων δίδυμων παιδιών του, καθώς και για προσβολή της γενετήσιας αξιοπρέπειας ενός εξ αυτών, κρίθηκε από το Μονομελές Πλημμελειοδικείο Ρόδου ένας πατέρας, στον οποίο επιβλήθηκε συνολική ποινή φυλάκισης 33 μηνών με τριετή αναστολή. Αντίθετα, η συγκατηγορούμενή του και γιαγιά των παιδιών απαλλάχθηκε από όλες τις κατηγορίες.

Η υπόθεση, που είχε απασχολήσει επί μήνες τις δικαστικές και κοινωνικές υπηρεσίες της Ρόδου, έφτασε στο ακροατήριο μετά από καταγγελίες που οδήγησαν σε έρευνα των αρμόδιων αρχών, αφαίρεση της γονικής μέριμνας και τελικά στη σχηματισθείσα ποινική δικογραφία.

Το δικαστήριο έκρινε ένοχο τον κατηγορούμενο για σειρά περιστατικών απλής σωματικής βλάβης σε βάρος αδύναμων ατόμων, κατά συρροή και κατ’ εξακολούθηση, με θύματα τα δύο ανήλικα παιδιά του. Σύμφωνα με την απόφαση, τα παιδιά βρίσκονταν σε ηλικία που δεν τους επέτρεπε να προστατεύσουν τον εαυτό τους κατά τον χρόνο των περιστατικών.

Για δύο επιμέρους πράξεις το δικαστήριο έπαυσε οριστικά την ποινική δίωξη λόγω παραγραφής. Ωστόσο, για το σύνολο των υπόλοιπων περιστατικών κατέληξε σε καταδικαστική κρίση.

Ιδιαίτερη βαρύτητα είχε η καταδίκη του για ενδοοικογενειακή προσβολή της γενετήσιας αξιοπρέπειας ανηλίκου κατ’ εξακολούθηση. Η κατηγορία αφορούσε χειρονομίες γενετήσιου χαρακτήρα σε βάρος ενός από τα δύο παιδιά, οι οποίες κρίθηκαν αποδεδειγμένες από το δικαστήριο.

Οι συνήγοροι υπεράσπισης ζήτησαν να αναγνωριστούν στον κατηγορούμενο τα ελαφρυντικά του σύννομου βίου, των μη ταπεινών αιτίων και της καλής συμπεριφοράς μετά την πράξη. Παρότι ο εισαγγελέας είχε προτείνει να γίνει δεκτό το τελευταίο, το δικαστήριο απέρριψε το αίτημα στο σύνολό του και δεν αναγνώρισε καμία ελαφρυντική περίσταση, σύμφωνα με τη dimokratiki.

Σύμφωνα με τη δικογραφία, τα περιστατικά φέρονται να εκτυλίχθηκαν από τον Μάρτιο του 2019 έως την 1η Ιουλίου 2022 και αφορούσαν τα δίδυμα παιδιά του κατηγορουμένου, ένα αγόρι και ένα κορίτσι, τα οποία στην αρχή της εξεταζόμενης περιόδου ήταν μόλις τεσσάρων ετών.

Κατά το κατηγορητήριο, ο πατέρας φέρεται να ασκούσε επανειλημμένα σωματική βία στον γιο του, χτυπώντας τον σε διάφορα σημεία του σώματος και περιορίζοντάς τον για μεγάλα χρονικά διαστήματα σε κλειστό χώρο του σπιτιού ως μορφή τιμωρίας. Αντίστοιχα περιστατικά αποδίδονταν και σε βάρος της κόρης του, με αναφορές σε χτυπήματα στο σώμα και στο κεφάλι, ρίψη αντικειμένων και χρήση αντικειμένου κατά την πρόκληση τραυματισμών.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της δικογραφίας, οι πράξεις αυτές είχαν ως αποτέλεσμα την πρόκληση μωλώπων, εκδορών και έντονου σωματικού πόνου στα παιδιά, ενώ καταγράφεται και ψυχική επιβάρυνση λόγω της απομόνωσης που φέρεται να τους επιβαλλόταν.

Αθώα η γιαγιά των παιδιών

Η δεύτερη κατηγορούμενη, γιαγιά των ανηλίκων, αντιμετώπιζε κατηγορία για απλή σωματική βλάβη σε βάρος αδύναμων ατόμων, κατά συρροή και κατ’ εξακολούθηση. Σύμφωνα με το κατηγορητήριο, φερόταν να είχε χτυπήσει επανειλημμένα τα παιδιά κατά την περίοδο που διέμεναν μαζί της.

Το δικαστήριο, αξιολογώντας το αποδεικτικό υλικό, έκρινε ότι δεν προέκυπταν επαρκή στοιχεία για την ενοχή της και την αθώωσε πλήρως.

Καθ’ όλη τη διάρκεια της διαδικασίας οι κατηγορούμενοι αρνήθηκαν τις κατηγορίες. Η υπεράσπιση υποστήριξε ότι η υπόθεση συνδέεται με διαμάχη για την επιμέλεια των παιδιών και αμφισβήτησε την εγκυρότητα της κοινωνικής έρευνας που προηγήθηκε της απομάκρυνσής τους από την οικογένεια

Παράλληλα, προσκομίστηκαν ένορκες βεβαιώσεις, ιατρικά και εκπαιδευτικά έγγραφα, καθώς και ιατροδικαστικές εκθέσεις, με την υπεράσπιση να υποστηρίζει ότι δεν είχαν διαπιστωθεί κακώσεις στα παιδιά και ότι αυτά μεγάλωναν σε ασφαλές περιβάλλον. Υποστήριξε ακόμη ότι οι καταθέσεις των ανηλίκων είχαν επηρεαστεί από το περιβάλλον στο οποίο διέμεναν μετά την απομάκρυνσή τους.

Το δικαστήριο, ωστόσο, αξιολόγησε διαφορετικά τα στοιχεία που τέθηκαν υπόψη του ως προς τον πατέρα και κατέληξε στην καταδίκη του για το μεγαλύτερο μέρος των πράξεων που του αποδίδονταν. Η απόφαση είναι πρωτόδικη και μπορεί να προσβληθεί με τα προβλεπόμενα ένδικα μέσα.

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