Μοιάζει με πίνακα ζωγραφικής, βρίσκεται πολύ κοντά στο γραφικό Φισκάρδο και είναι διάσημη για την άγρια, φυσική ομορφιά της. Ο λόγος για την παραλία Φώκι στην Κεφαλονιά που αν την επισκεφτείτε μια φορά, δεν θα ξεκολλάτε μετά.

Εδώ, τα καταπράσινα δέντρα φτάνουν μέχρι την άκρη του νερού και καθρεφτίζονται στη θάλασσα, δίνοντάς του ένα σμαραγδένιο χρώμα. Η συγκεκριμένη παραλία είναι το ιδανικό μέρος για όσους ψάχνουν ηρεμία, χαλάρωση και μια ζεστή αγκαλιά από τη φύση του Ιονίου.

Το Φώκι -ονομάζεται έτσι γιατί στην περιοχή εμφανίζονται συχνά οι θαλάσσιες φώκιες Monachus-Monachus- απέχει μόλις λίγα χιλιόμετρα από το διάσημο Φισκάρδο. Πρόκειται για μια μικρή, αλλά πολύ γοητευτική παραλία, εύκολα προσβάσιμη, με πεντακάθαρα νερά και πλούσια βλάστηση (οι ελιές βρίσκονται σχεδόν στην αμμουδιά) και οι απίστευτες εικόνες θα εντυπωθούν σίγουρα στη μνήμη σας.

Αποτελεί ιδανική τοποθεσία για οικογένειες με μικρά παιδιά καθώς είναι απομονωμένη, ήρεμη και προστατευμένη από ανέμους και κύματα, ενώ και τα νερά της είναι αρκετά ρηχά. Εδώ, εκτός από ελιές υπάρχουν επίσης κυπαρίσσια και πεύκα που σε συνδυασμό με τα λευκά βότσαλα και τα καταγάλανα νερά, δημιουργούν ένα παραδεισένιο και ειδυλλιακό σκηνικό.

Μάλιστα, το μικρούλι Φώκι έχει ψηφιστεί στο παρελθόν και ως μία από τις καλύτερες παραλίες στον κόσμο με τα πιο γαλάζια νερά! Κοντά στην παραλία υπάρχουν αρκετές ταβέρνες, οπότε μπορείτε να σχεδιάσετε να περάσετε σε αυτήν μια ολόκληρη μέρα. Δεν θα βαρεθείτε ποτέ και θα βρείτε την ησυχία που αποζητάτε.

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