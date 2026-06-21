Φύλλο και φτερό κάνουν οι Αρχές κάθε στοιχείο που μπορεί να δώσει απαντήσεις για τον 70χρονο που βρέθηκε νεκρός, χωρίς ρούχα στο Αγγελόκαστρο Αγρινίου.

Ο άνδρας ζούσε μόνος του στο χωριό που βρίσκεται σε κοντινή απόσταση από την πόλη του Αγρινίου και βρέθηκε στην άκρη του δρόμου από παιδιά που έπαιζαν.

Τα παιδιά που είδαν το πτώμα τρομοκρατημένα ειδοποίησαν διερχόμενη οδηγό δικύκλου που κάλεσε άμεσα τις Αρχές.

Στο σημείο άμεσα έσπευσαν αστυνομικοί που απέκλεισαν την περιοχή και ξεκίνησαν έρευνες για να διαπιστωθούν οι συνθήκες του θανάτου.

Η σορός του άνδρα έχει μεταφερθεί για εξέταση στον ιατροδικαστή, τα πορίσματα του οποίου εκτιμάται ότι θα ρίξουν φως στην υπόθεση.

Οι έρευνες στρέφονται στο ενδεχόμενο της εγκληματικής ενέργειας και εξετάζουν κάθε στοιχείο από το παρελθόν του θύματος αλλά και από σχέσεις που μπορεί να είχε με άτομα της περιοχής.