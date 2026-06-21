Η Ίος είναι ο απόλυτος καλοκαιρινός προορισμός των Κυκλάδων, γεμάτος φως, πεντακάθαρα νερά και ατελείωτη ενέργεια. Το νησί αυτό μαγεύει κάθε επισκέπτη με τις χρυσές αμμουδιές του, τα γραφικά σοκάκια της Χώρας και το μοναδικό του ηλιοβασίλεμα.

Είτε ψάχνετε για κοσμοπολίτικες πλαζ με δυνατή μουσική είτε για ήσυχους, κρυμμένους κολπίσκους, η Ίος κρύβει μια παραλία για κάθε γούστο. Ανάμεσα σε όλες αυτές τις ομορφιές, υπάρχει μια παραλία που ξεχωρίζει και κλέβει τις εντυπώσεις από την πρώτη ματιά: ο Μυλοπότας. Είναι η πιο διάσημη και οργανωμένη ακτή του νησιού, έτοιμη να σας υποδεχτεί με την απέραντη χρυσή άμμο της και τα καταγάλανα, δροσερά νερά της, ενώ όχι τυχαία, την αποκαλούν και η… κλαμπάτη παραλία της Ίου, η οποία ούτως ή άλλως φημίζεται για τη διασκέδασή της, ειδικά στη νεολαία.

Ο Μυλοπότας απέχει περίπου 2 χλμ. από την πρωτεύουσα του νησιού και είναι από τις καλύτερα οργανωμένες παραλίες της Ίου. Πεντακάθαρα νερά, χρυσή άμμος και βράχια για ατελείωτες βουτιές είναι τα δυνατά στοιχεία της παραλίας που θα σας ενθουσιάσουν. Η παραλία φημίζεται και για το all day clubbing της, με τη διασκέδαση εδώ να μη σταματά ποτέ! Η πρόσβαση εδώ είναι πολύ εύκολη, καθώς είναι πολύ καλά συνδεδεμένη με συχνά δρομολόγια λεωφορείων.

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