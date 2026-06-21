Την Ολυμπιονίκη, Φανή Χαλκιά φιλοξένησε η εκπομπή «Μαμα-δες», στην ΕΡΤ.

Ανάμεσα σε άλλα, μάλιστα, αναφέρθηκε στην προσωπική της ζωή και στο κομμάτι πως για πολλά χρόνια πίστευε ότι ούτε θα κάνει παιδιά ούτε θα δημιουργήσει τη δική της οικογένεια.

«Δεν έκανα παιδιά σε μικρή ηλικία, αλλά στα 39 μου. Ήμουν σίγουρη ότι δεν θα κάνω παιδιά, δηλαδή τόσο σίγουρη που δεν μπορώ να το περιγράψω. Αλήθεια το λέω. Είχα συμφιλιωθεί μ’ αυτό και δεν με ενοχλούσε».

«Καμιά φορά Νόμιζα ότι τη ζωή την προσαρμόζουμε στη συνθήκη που ζούμε. Δηλαδή έλεγα πάντα, είτε κάνω είτε δεν κάνω παιδιά, θα περνάω πάρα πολύ ωραία και πάρα πολύ ωραία θα ζω και όλα θα ‘ναι φανταστικά. Όντως. Νομίζω ότι η σχέση με τον εαυτό μας έχει να κάνει πολύ».

Ευτυχώς με έβλεπαν έτσι, κάπως, τζόρα και δεν με ρωτούσαν πότε θα παντρευτώ ή αν θα κάνω παιδιά. Νομίζω ότι δεν το ‘χε κανένας στο κεφάλι του αυτό, ότι θα παντρευτώ ή θα κάνω παιδιά. Μάλιστα, στα 35 μου περίπου, η μαμά μου σταμάτησε να με ρωτάει, “κάνε εσύ κανένα παιδάκι” της έλεγα και τελείωνε η κουβέντα», συμπλήρωσε, η Φανή Χαλκιά στη νέα της συνέντευξη στην εκπομπή ειδικού ενδιαφέροντος της ΕΡΤ.