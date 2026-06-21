Σε ανάρτησή του στο Truth Social, ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, απείλησε με επανέναρξη των επιθέσεων στο Ιράν και προειδοποιεί με ακόμα σκληρότερα πλήγματα, εάν η Τεχεράνη δεν εμποδίσει τους «proxies» της στον Λίβανο από το να «προκαλούν αναταραχές».

Με τον όρο «proxies», ο Τραμπ εννοεί τη Χεζμπολάχ και τις υπόλοιπες φιλοϊρανικές οργανώσεις και πολιτοφυλακές που δρουν στο έδαφος του Λιβάνου.

Αναλυτικά η ανάρτησή του

«Το Ιράν πρέπει να εμποδίσει αμέσως τους υψηλά αμειβόμενους PROXIES του στον Λίβανο να προκαλούν αναταραχές. Αν δεν το κάνει, θα χτυπήσουμε το Ιράν πολύ σκληρά και πάλι, όπως κάναμε την περασμένη εβδομάδα, μόνο που αυτή τη φορά θα είναι ακόμα πιο σκληρά!!!».