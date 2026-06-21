Αναζωπυρώθηκε το μεσημέρι της Κυριακής (21.06.2026), η φωτιά στην Κάρυστο στην Εύβοια.

Στο σημείο έσπευσαν οι πυροσβεστικές δυνάμεις που παραμένουν στην περιοχή της Εύβοιας, προκειμένου να σβήσουν τη νέα φωτιά.

Παράλληλα, σύμφωνα με πληροφορίες του evia online, το ανακριτικό τμήμα της πυροσβεστικής εξετάζει σοβαρά το ενδεχόμενο η μεγάλη φωτιά του Σαββάτου στην Κάρυστο να προήλθε από εμπρησμό.

Τα στοιχεία που φαίνεται να συνηγορούν στην εκδοχή αυτή είναι:

Το γεγονός ότι η φωτιά ξεκίνησε, όπως φαίνεται και στη φωτογραφία που φέρνει στη δημοσιότητα το evia online, ακριβώς δίπλα από επαρχιακό δρόμο όπου δύσκολα περνάει κάποιος.

Το γεγονός ότι από το σημείο δεν περνάει καμία παροχή ηλεκτρικού ρεύματος ή άλλη αιτία ανέφλεξης. Οι έρευνες συνεχίζονται μέχρι την έκδοση τελικού πορίσματος.

Η αρχική πυρκαγιά είχε οριοθετηθεί από χθες το βράδυ.