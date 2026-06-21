Στο Γενικό Νοσοκομείο Πύργου μεταφέρθηκε μία γυναίκα, η οποία τραυματίστηκε σε τροχαίο ατύχημα που σημειώθηκε το απόγευμα της Κυριακής στην επαρχιακή οδό Πύργου–Κατακόλου, στο ύψος των Γρανιτσαίικων.

Του ανταποκριτή μας από το patrisnews.com στην Ηλεία

Η οδηγός κινούνταν με κατεύθυνση προς τον Πύργο. Κάτω από συνθήκες που διερευνώνται από την Τροχαία Πύργου, φέρεται να έχασε τον έλεγχο του οχήματός της, να εξετράπη της πορείας της, να χτύπησε σε δέντρο όπου ανατράπηκε και τελικά κατέληξε σε παρακείμενο χωράφι.

Στο σημείο επικράτησε πανικός. Επί τόπου έσπευσαν δυνάμεις της Π.Υ. Πύργου για τον απεγκλωβισμό της και η Πολιτική Προστασία του Πύργου.

Ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ την παρέλαβε και τη μετέφερε στο Γ.Ν. Πύργου.

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