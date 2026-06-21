Το Βέλγιο και το Ιράν είχαν ευκαιρίες αλλά όχι γκολ και με το τελικό 0-0 έχουν από δύο βαθμούς στο Μουντιάλ 2026, με την πρόκριση στους «32» να μετατρέπεται σε θρίλερ, εν αναμονή και του ματς ανάμεσα στην Αίγυπτο και τη Νέα Ζηλανδία.

Ο αγώνας άρχισε με τους Βέλγους να πατάνε καλύτερα και να έχουν μεγάλη διπλή ευκαιρία στο 9′, όταν ο Ντε Μπρόινε από το ύψος του πέναλτι έστειλε τη μπάλα σε αντίπαλο και στη συνέχεια ο Μπιρανβάντ μπλόκαρε με διπλή προσπάθεια το πλασέ του Ντε Κάιπερ.

Η απάντηση των Ιρανών ήρθε στο 14′ με το σουτ του Κανανί, εντός περιοχής, που απέκρουσε ο Κουρτουά και στο 25′ ήρθε το γκολ του Ταρέμι από την έξυπνη κομπίνα με τον Χατζισαφί σε εκτέλεση φάουλ, το VAR όμως έδειξε ότι υπήρχε οφσάιντ και το γκολ δεν μέτρησε.

Ο ρυθμός του παιχνιδιού ήταν σχετικά καλός αλλά μετά το πρώτο ημίωρο δεν υπήρχαν καλές φάσεις, με την ομάδα του Ρούντι Γκαρσία να έχει την κατοχή της μπάλας και αυτή του Αμίρ Γκαλενοέι να αμύνεται μαζικά και σωστά, κλείνοντας τους κενούς χώρους. Παρ’ όλα αυτά, λίγο πριν το τέλος του πρώτου ημιχρόνου, στο 44′ για την ακρίβεια, ο Ντε Κάιπερ είχε μεγάλη ευκαιρία αλλά ο Μπιρανβάντ είπε «όχι».

Οι «κόκκινοι διάβολοι» απείλησαν και στο ξεκίνημα του δευτέρου ημιχρόνου, στο 50′, με το βολέ του Σαλεμάκερς που έστειλε τη μπάλα στην εξωτερική πλευρά των διχτυών, αμέσως μετά όμως, στο 53′, το Ιράν είχε μεγάλη ευκαιρία με το σουτ του Ταρέμι εντός περιοχής αλλά ο Κουρτουά έκανε τεράστια επέμβαση και κράτησε το 0-0.

Ο Γκαρσία άρχισε τις αλλαγές στα επόμενα λεπτά και στο 59′ το Βέλγιο πλησίασε όσο ποτέ στο γκολ καθώς ο Ντε Μπρόινε το… έδωσε έτοιμο στον Λουκάκου, αυτός όμως δεν κατάφερε να βρει τη μπάλα και στην εξέλιξη της φάσης προσπάθησε ο Ντε Κάιπερ αλλά ο Μπιρανβάντ έκανε απίθανη απόκρουση με το ένα χέρι.

Το παιχνίδι είχε μια άγρια ομορφιά πλέον και στο 67′ τα δεδομένα άλλαξαν, καθώς ο Ενγκόι έκανε μεγάλο λάθος και αμέσως μετά… γκρέμισε τον Ταρέμι που ετοιμαζόταν να βγει τετ α τετ, με συνέπεια να δει την κόκκινη κάρτα και να αφήσει το Βέλγιο με 10 παίκτες…

Το Ιράν προσπάθησε να το εκμεταλλευτεί αυτό και είχε φάση στο 81′ με το δυνατό σουτ του Εζατολαχί αλλά ο Κουρτουά απέκρουσε ξανά, για να ακολουθήσει στο 86′ η τεράστια ευκαιρία του Βελγίου με τον Ντε Κάιπερ που δεν κατάφερε, από εξαιρετική θέση, να νικήσει τον Μπιρανβάντ.

Βέλγιο (Ρούντι Γκαρσία): Κουρτουά, Μέχελε, Ντε Κάιπερ, Μενιέρ (58′ Καστάνιε), Ενγκόι, Ντε Μπρόινε (87′ Φερνάντεζ-Πάρντο), Τίλεμανς, Σαλεμάκερς (58′ Λουκεμπάκιο), Ράσκιν (58′ Βανάκεν), Λουκάκου (73′ Τεάτ), Τροσάρ.

Ιράν (Αμίρ Γκαλενόι): Μπεϊρανβάντ, Χαρντανί (46′ Τζαχάνμπακς), Χατζισαφί (66′ Χατζισαφί), Καλιλτζάντεχ, Κανάνι, Νεμάτι, Ρεζαϊάν, Εζατολαχί (85′ Χοσεϊνζαντέχ), Μοχέμπι (66′ Τοράμπι), Γκόντος (78′ Μογκάνλου), Ταρέμι.