Μια 58χρονη γυναίκα έχασε τη ζωή της και δεκάδες άνθρωποι τραυματίστηκαν σε σοβαρό τροχαίο δυστύχημα που σημειώθηκε το πρωί του Σαββάτου στον αυτοκινητόδρομο Foothill (210), στην περιοχή Irwindale της Καλιφόρνιας.

Το δυστύχημα σημειώθηκε λίγο μετά τις 9:00 το πρωί, κοντά στη ράμπα εισόδου της Irwindale Avenue, όταν ένα φορτηγό, υπό αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες, ξέφυγε από την πορεία του, διέσπασε το διαχωριστικό διάζωμα και πέρασε στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας.

A semi-truck veered across a Southern California freeway, crossed the center divider, and slammed into traffic — killing a 58-year-old woman and injuring more than 30 people, including children.



The crash happened Saturday morning in Irwindale. The big rig went off the right… pic.twitter.com/2HPf48UQXg — Former Lawman (@formerlawman) June 21, 2026

Ακολούθησε σφοδρή σύγκρουση με τουλάχιστον δύο οχήματα, προκαλώντας εκτεταμένες ζημιές και μεγάλη κινητοποίηση των υπηρεσιών έκτακτης ανάγκης. Πυροσβέστες και διασώστες έσπευσαν άμεσα στο σημείο για τον απεγκλωβισμό επιβατών και την παροχή πρώτων βοηθειών στους τραυματίες.

Σύμφωνα με το Γραφείο Ιατροδικαστή της Κομητείας του Λος Άντζελες, το θύμα είναι η 58χρονη Κριστίνα Κινγκ, η οποία υπέκυψε στα τραύματά της και διαπιστώθηκε νεκρή στο σημείο από τα σωστικά συνεργεία.

Δεκάδες τραυματίες, ανάμεσά τους παιδιά

Από τη σφοδρή σύγκρουση τραυματίστηκαν δεκάδες άτομα. Δύο άνθρωποι μεταφέρθηκαν σε νοσοκομείο με σοβαρά τραύματα, ενώ άλλοι οκτώ υπέστησαν ελαφρύτερους τραυματισμούς.

Η Πυροσβεστική Υπηρεσία της Κομητείας του Λος Άντζελες ανακοίνωσε ότι ανάμεσα στους τραυματίες βρίσκονται και έξι παιδιά, τα οποία ευτυχώς δεν φέρουν σοβαρά τραύματα.

Παράλληλα, ακόμη 22 άτομα που ενεπλάκησαν στο δυστύχημα έλαβαν τις πρώτες βοήθειες στο σημείο, χωρίς να χρειαστεί τελικά η μεταφορά τους σε νοσοκομείο.

Σε εξέλιξη οι έρευνες

Οι ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες ο οδηγός του φορτηγού έχασε τον έλεγχο του οχήματος παραμένουν άγνωστες.

Οι αρμόδιες Αρχές διερευνούν όλα τα πιθανά σενάρια ενώ για αρκετές ώρες συνεργεία διάσωσης και αποκατάστασης εργάζονταν για την απομάκρυνση των οχημάτων και την αποκατάσταση της ομαλής κυκλοφορίας στον αυτοκινητόδρομο.