Η εβδομάδα κάνει ποδαρικό με σημαντικές πλανητικές μεταβολές, καθώς το πέρασμα του Ήλιου στο ζώδιο του Καρκίνου στρέφει το ενδιαφέρον για τα ζώδια σήμερα στις εσωτερικές μας ανάγκες.

Η ανάγκη για συναισθηματική ασφάλεια, η ενίσχυση της διαίσθησης αλλά και η ανάγκη να προστατεύσουμε τα κεκτημένα μας θα κυριαρχήσουν τις επόμενες ώρες.

Αναλυτικές προβλέψεις για τα 12 ζώδια

Κριός

Η προσοχή σας μετατοπίζεται ολοκληρωτικά στον ιδιωτικό σας χώρο. Ζητήματα που αφορούν την οικογένεια, το σπίτι ή ακόμα και μια ανακαίνιση έρχονται στο προσκήνιο. Η διαίσθησή σας είναι ιδιαίτερα οξυμένη, βοηθώντας σας να καταλάβετε τις προθέσεις των κοντινών σας ανθρώπων πριν καν μιλήσουν. Στα επαγγελματικά, προτιμήστε να κινηθείτε παρασκηνιακά.

Ταύρος

Η επικοινωνία παίρνει φωτιά και η ημέρα φέρνει πολλές συζητήσεις, μηνύματα και συναντήσεις. Έχετε την πνευματική διαύγεια να εντοπίσετε λεπτομέρειες που άλλοι προσπερνούν, κάτι που σας δίνει πλεονέκτημα σε εμπορικές συμφωνίες ή υπογραφές συμβολαίων. Στα αισθηματικά, μια ειλικρινής κουβέντα θα ξεκαθαρίσει το τοπίο.

Δίδυμοι

Τα οικονομικά ζητήματα γίνονται η απόλυτη προτεραιότητά σας για σήμερα. Είναι η κατάλληλη στιγμή να καθίσετε και να βάλετε σε τάξη τα έξοδά σας, να ρυθμίσετε εκκρεμότητες ή να αναζητήσετε νέες πηγές εσόδων. Η ανάγκη σας για υλική και συναισθηματική ασφάλεια είναι αυξημένη, οπότε αποφύγετε τις παρορμητικές αγορές.

Καρκίνος

Τα γενέθλιά σας έχουν ξεκινήσει και η ενέργειά σας βρίσκεται στο ζενίθ. Η αυτοπεποίθησή σας τονώνεται και γίνεστε το κέντρο της προσοχής σε όποιο περιβάλλον κι αν βρεθείτε. Είναι η ιδανική ημέρα για να θέσετε νέους προσωπικούς στόχους, να αλλάξετε κάτι στην εμφάνισή σας και να διεκδικήσετε αυτά που σας αναλογούν σε εργασία και σχέσεις.

Λέων

Το ξεκίνημα της εβδομάδας σας βρίσκει με την ανάγκη να αποστασιοποιηθείτε από τον θόρυβο της καθημερινότητας. Οι ρυθμοί σας πέφτουν και προτιμάτε να δουλέψετε μόνοι σας, μακριά από αδιάκριτα βλέμματα. Ακούστε το σώμα σας, ξεκουραστείτε και εκμεταλλευτείτε την ημέρα για να γεμίσετε τις μπαταρίες σας και να κάνετε τον απολογισμό σας.

Παρθένος

Η κοινωνική σας ζωή παίρνει ανοδική πορεία. Η ημέρα ευνοεί τη δικτύωση, τις επαφές με φίλους και τη συμμετοχή σε συλλογικές δραστηριότητες ή ομάδες με κοινά ενδιαφέροντα. Ένας συνεργάτης ή ένας φίλος μπορεί να σας παρουσιάσει μια ενδιαφέρουσα ιδέα που θα ανοίξει νέες προοπτικές για το μέλλον σας.

Ζυγός

Τα φώτα πέφτουν στην καριέρα και τη δημόσια εικόνα σας. Οι προσπάθειες που καταβάλατε το προηγούμενο διάστημα αρχίζουν να αναγνωρίζονται από ανωτέρους και πρόσωπα ισχύος. Είναι η κατάλληλη στιγμή να παρουσιάσετε ένα project, να ζητήσετε μια προαγωγή ή να κάνετε το επόμενο μεγάλο βήμα στα επαγγελματικά σας.

Σκορπιός

Μια έντονη επιθυμία για φυγή και ανανέωση σας χαρακτηρίζει σήμερα. Η ημέρα είναι εξαιρετικά ευνοϊκή για ζητήματα που σχετίζονται με σπουδές, σεμινάρια, νομικές υποθέσεις ή τον σχεδιασμό ενός ταξιδιού. Η φιλοσοφική σας διάθεση σάς βοηθά να δείτε τη μεγάλη εικόνα και να ξεπεράσετε μικροπρέπειες.

Τοξότης

Η ημέρα φέρνει στην επιφάνεια βαθιά συναισθήματα και την ανάγκη για ουσιαστική σύνδεση με τον σύντροφό σας. Παράλληλα, στο προσκήνιο έρχονται οικονομικά ζητήματα που σχετίζονται με τρίτους, όπως δάνεια, εφορία, κληρονομικά ή κοινούς πόρους. Η στρατηγική σας σκέψη θα σας βγάλει κερδισμένους.

Αιγόκερος

Οι διαπροσωπικές σας σχέσεις και οι συνεργασίες μπαίνουν στο μικροσκόπιο. Ο Ήλιος απέναντί σας στρέφει την προσοχή σας στις ανάγκες των άλλων. Είναι η κατάλληλη στιγμή για να γεφυρώσετε χάσματα με τον σύντροφό σας, να κάνετε υποχωρήσεις όπου χρειάζεται ή να προχωρήσετε σε μια νέα επαγγελματική συμφωνία.

Υδροχόος

Η καθημερινότητα και οι υποχρεώσεις της δουλειάς απαιτούν την προσοχή σας. Η λίστα με τις εκκρεμότητες μεγαλώνει, αλλά έχετε την απαραίτητη οργάνωση για να ανταπεξέλθετε. Παράλληλα, η ημέρα σάς υπενθυμίζει να φροντίσετε τη φυσική σας κατάσταση, να βελτιώσετε τη διατροφή σας και να αποβάλλετε το στρες.

Ιχθύες

Η δημιουργικότητα, η χαρά και ο έρωτας πρωταγωνιστούν σήμερα για εσάς. Η ανάγκη σας να εκφραστείτε μέσα από την τέχνη, τα χόμπι ή το φλερτ είναι διάχυτη. Αν είστε ελεύθεροι, η γοητεία σας δεν θα περάσει απαρατήρητη, ενώ αν είστε σε σχέση, είναι η τέλεια ευκαιρία να ανανεώσετε το πάθος με το ταίρι σας.