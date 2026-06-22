Η ριζική αλλαγή στη δημόσια εικόνα που παρουσιάζει η σύζυγος του βασιλιά Καρόλου αποτελεί μία από τις πιο ενδιαφέρουσες ανατροπές στη σύγχρονη ιστορία του Μπάκιγχαμ. Η βασίλισσα Καμίλα, η οποία για δεκαετίες βρισκόταν στο στόχαστρο της κριτικής, έχει καταφέρει πλέον να αναγνωρίζεται ως ένας από τους πιο σταθερούς πυλώνες του παλατιού.

Η διάσημη βασιλική βιογράφος Catherine Mayer, μιλώντας στο «A Right Royal Podcast» του HELLO! με αφορμή το νέο της βιβλίο για τις διαχρονικές προκλήσεις των γυναικών της μοναρχίας, εστίασε στην ιδιαίτερη προσαρμοστικότητά της:

«Έχει την πιο εντυπωσιακή πορεία από όλες τις γυναίκες του βιβλίου. Τώρα θεωρείται στυλοβάτης της μοναρχίας, σε αντίθεση με την εποχή που αποτελούσε τη μεγαλύτερη απειλή για αυτήν. Πρόκειται για μια απίστευτη αλλαγή. Η Καμίλα απλώς μπήκε και προσαρμόστηκε στη βασιλική ζωή σαν το ψάρι στο νερό. Πιστεύω ότι μέρος του λόγου που η ίδια και ο Κάρολος έχουν τόσο καλή σχέση είναι η ομοιότητα στο υπόβαθρό τους. Έχουν μια κοινή κοσμοθεωρία που, από πολλές απόψεις, ταυτίζεται απόλυτα».

Η «έξυπνη» στρατηγική της Κέιτ Μίντλετον

Στον αντίποδα, η συγγραφέας αναλύει τον τρόπο με τον οποίο η Κέιτ Μίντλετον κατάφερε να θωρακίσει τη δική της θέση, επιλέγοντας την οδό της απόλυτης μυστικότητας και της επιλεκτικής έκθεσης στα μέσα ενημέρωσης.

Το «κλειδωμένο» περιβάλλον της πριγκίπισσας

Η πριγκίπισσα της Ουαλίας έχει χτίσει έναν πολύ προστατευμένο μικρόκοσμο, με τη βιογράφο να επισημαίνει τη μεθοδικότητα των κινήσεών της:

«Έχει κάνει μια πολύ έξυπνη δουλειά βρίσκοντας έναν τρόπο να προσαρμοστεί στον θεσμό. Αυτό δεν σημαίνει ότι πιστεύω πως τα έχει εύκολα. [Αλλά έχει κάνει] πολύ λίγες δηλώσεις και σχεδόν καμία εξομολογητική αποκάλυψη για το ποια είναι. Είναι αρκετά αινιγματική. Η ίδια και ο Ουίλιαμ έχουν επιλέξει μια ομάδα φίλων που δεν έχουν καμία σχέση με τα μέσα ενημέρωσης. Διαμορφώνουν μια πολύ ιδιωτική ζωή κάτω από τα φώτα της δημοσιότητας, κάτι που είναι εξαιρετικά δύσκολο να επιτευχθεί».

Η Mayer χαρακτηρίζει μάλιστα τη σύζυγο του πρίγκιπα Ουίλιαμ ως «παίκτρια μακράς πνοής», σημειώνοντας πως η άρνησή της να πανικοβληθεί ή να αλλάξει τη συμπεριφορά της σε στιγμές κρίσης είναι αυτό που τελικά άλλαξε τα δεδομένα υπέρ της.

Η περίπτωση της Μέγκαν Μαρκλ

Το βιβλίο δεν παραλείπει να σχολιάσει και τη δούκισσα του Σάσσεξ, με τη συγγραφέα να δείχνει κατανόηση για τις δυσκολίες που αντιμετώπισε στο Παλάτι:

«είχε σπουδαίους ανθρώπους να εργάζονται γι’ αυτήν. Δεν νομίζω ότι κατάλαβε απαραίτητα πόσο σπουδαίοι ήταν αυτοί οι άνθρωποι που εργάζονταν γι’ αυτήν, αλλά καταλαβαίνω γιατί δεν μπορούσε να αντιληφθεί τι συνέβαινε. Πιστεύω ότι η προσδοκία πως θα έπρεπε να το είχε καταλάβει προέρχεται από ανθρώπους που δεν ξέρουν πώς είναι η κατάσταση πίσω από τις κλειστές πόρτες του παλατιού».