Η Σταματίνα Τσιμτσιλή απάντησε μέσα από το Happy Day στο σχόλιο του Παύλου Σταματόπουλου περί «Happy Day γίναμε», το οποίο ακούστηκε κατά τη διάρκεια συζήτησης στο «Χαμογέλα και Πάλι» για τη τηλεφωνική παρέμβαση της Μάγδας Τσέγκου.

Η παρουσιάστρια του Alpha εξήγησε πως η συγκεκριμένη αναφορά τής προκάλεσε απορία και θέλησε να τοποθετηθεί δημόσια, τονίζοντας ότι η ομάδα της ακολουθεί την ίδια στάση τόσο εντός όσο και εκτός τηλεοπτικού αέρα.

«Δεν κατάλαβα το “Happy Day γίναμε”»

Αναφερόμενη στη φράση του Παύλου Σταματόπουλου, η Σταματίνα Τσιμτσιλή δήλωσε:

«Αρχικά, το “Happy Day” γίναμε δεν το κατάλαβα. Εμείς γενικώς έχουμε μια ειλικρίνεια. Αυτό που λέμε πίσω από τις κάμερες το λέμε και μπροστά. Μπορεί κάποιον να τον συμπαθούμε αλλά θα πούμε ότι εδώ είναι φάουλ. Αυτό δεν είναι “είπα-ξείπα”. Έτσι δεν κάνουν οι σωστοί άνθρωποι; Με καλή διάθεση και πρόθεση σχολιάζουν τα κακώς κείμενα».

Συνεχίζοντας την τοποθέτησή της, πρόσθεσε: «Το “Happy Day” γίναμε να το λέμε για καλό».

Μετά την τοποθέτηση της παρουσιάστριας, ο Κώστας Φραγκολιάς επιχείρησε να εξηγήσει τι ενδεχομένως εννοούσε ο Παύλος Σταματόπουλος με τη συγκεκριμένη αναφορά.

«Εννοούσε ο Παύλος ότι σχολιάζουμε κάποιον πιο καυστικά και μετά λέμε “σ’ αγαπάμε, τι ωραίος που είσαι” και τα λοιπά», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Η συζήτηση προέκυψε με αφορμή τον σχολιασμό της τηλεφωνικής παρέμβασης της Μάγδας Τσέγκου στο «Χαμογέλα και Πάλι», όπου εκφράστηκε η αντίδρασή της για όσα ειπώθηκαν από το πάνελ μετά την προβολή συνέντευξής της.