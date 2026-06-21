Προτεραιότητα για εισιτήριο διαρκείας στο νέο γήπεδο του Παναθηναϊκού στον Βοτανικό θα έχουν οι πρώτοι 10.000 που θα αγοράσουν κάρτα για τη νέα σεζόν.

Η διάθεση των εισιτηρίων διαρκείας για τη νέα αγωνιστική περίοδο βρίσκεται σε εξέλιξη και παρουσιάζει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον καθώς συνδέεται και με τα εισιτήρια διαρκείας στο νέο γήπεδο των «πράσινων».

Συγκεκριμένα, από τις πρώτες δύο κατηγορίες προτεραιότητας, περίπου 9.000 φίλαθλοι έχουν εξασφαλίσει εισιτήριο διαρκείας για τη σεζόν 2026-27 και από τις 4 Ιουνίου έχει αρχίσει η ελεύθερη διάθεση, με την ΠΑΕ να δίνει έξτρα κίνητρο σε όλους.

Οι πρώτοι 10.000 φίλαθλοι, από τις 4 Ιουνίου κι έπειτα, που θα εξασφαλίσουν εισιτήριο διαρκείας για τη νέα σεζόν θα έχουν προτεραιότητα για διαρκείας και στο νέο γήπεδο στον Βοτανικό, στον πρώτο χρόνο λειτουργίας του οποίου θα βγουν προς διάθεση 20.000 εισιτήρια διαρκείας.

Όποιος βιαστεί επομένως και εξασφαλίσει άμεσα το διαρκείας του για τη νέα σεζόν, θα έχει προτεραιότητα για εισιτήριο διαρκείας και στο νέο γήπεδο.