Το Ιράν απάντησε στις απειλές που εξαπέλυσε ο Ντόναλντ Τραμπ, με τον πρόεδρο του ιρανικού Κοινοβουλίου και επικεφαλής διαπραγματευτή της χώρας, Μοχαμάντ Μπαγέρ Γκαλιμπάφ, να δηλώνει ότι η Τεχεράνη δεν επηρεάζεται από τις απειλές της Ουάσινγκτον και είναι έτοιμη να αντιδράσει εάν κριθεί απαραίτητο.

Την ίδια ώρα, ιρανική πηγή που επικαλείται το CNN και συμμετέχει στις διαπραγματεύσεις στο Μπίργκενστοκ, τόνισε ότι «οι διαπραγματεύσεις μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν έχουν “κολλήσει”, αλλά δεν έχουν ακόμη τερματιστεί», μετά τις απειλές που διατύπωσε την Κυριακή ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ.

Σύμφωνα με την ίδια πηγή, συνεχίζονται οι παρασκηνιακές επαφές, με στόχο την επιστροφή των δύο πλευρών στο διπλωματικό τραπέζι.

Νωρίτερα, το Bloomberg, επικαλούμενο ανεπιβεβαίωτες πληροφορίες από το ημιεπίσημο πρακτορείο ειδήσεων Fars του Ιράν, μετέδωσε ότι η Τεχεράνη ανέστειλε τις συνομιλίες με τις Ηνωμένες Πολιτείες, μετά τις απειλές Τραμπ. Το Fars μετέδωσε ότι οι συνομιλίες που διεξάγονται στην Ελβετία βρίσκονται πλέον σε καθεστώς αβεβαιότητας, επικαλούμενο ανώνυμη πηγή.

⚡️The Iranian delegation left the negotiation venue in protest against Trump's threats pic.twitter.com/XqOc2iMXDE — Fars News Agency (@EnglishFars) June 21, 2026

Παράλληλα, το επίσης ημιεπίσημο πρακτορείο Tasnim ανέφερε ότι η ιρανική αντιπροσωπεία αποχώρησε από τον χώρο των διαπραγματεύσεων (σ.σ. αυτό ωστόσο φαίνεται να συνέβη μετά την ολοκλήρωση του πρώτου γύρου, για να συνεχιστούν οι κατ’ ιδίαν συνομιλίες με τους Καταριανούς διαμεσολαβητές).

Απάντηση Γκαλιμπάφ στις απειλές Τραμπ

Με ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ, ο Γκαλιμπάφ υποστήριξε ότι οι πιέσεις και οι απειλές των Ηνωμένων Πολιτειών δεν έχουν αποδώσει τα αποτελέσματα που επιδίωκε η αμερικανική πλευρά, αφήνοντας να εννοηθεί ότι η Ουάσινγκτον βρίσκεται σήμερα σε δυσμενέστερη θέση.

«Δεν σκέφτονται ότι αν οι απειλές τους είχαν οποιοδήποτε αποτέλεσμα, δεν θα είχαν φτάσει στο σημείο απελπισίας στο οποίο βρίσκονται σήμερα; Δεν υπολογίζουμε τις αμερικανικές απειλές», έγραψε χαρακτηριστικά.

Ο Ιρανός αξιωματούχος συνέχισε με νέα προειδοποίηση προς τις Ηνωμένες Πολιτείες, τονίζοντας ότι οι ένοπλες δυνάμεις της χώρας είναι πλήρως προετοιμασμένες για κάθε ενδεχόμενο και διαθέτουν επιλογές αντίδρασης που, όπως είπε, δεν θα πρέπει να υποτιμώνται.

«Καλύτερα να είναι προσεκτικοί με τα σχόλιά τους. Οι ένοπλες δυνάμεις μας είναι έτοιμες να απαντήσουν με διαφορετικό τρόπο. Ό,τι κι αν λένε, εμείς είμαστε εκείνοι που θα δράσουμε», ανέφερε.

Οι απειλές του Τραμπ

Σε ανάρτησή του στο Truth Social, ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, απείλησε με επανέναρξη των επιθέσεων στο Ιράν και προειδοποιεί με ακόμα σκληρότερα πλήγματα, εάν η Τεχεράνη δεν εμποδίσει τους «proxies» της στον Λίβανο από το να «προκαλούν αναταραχές».

Με τον όρο «proxies», ο Τραμπ εννοεί τη Χεζμπολάχ και τις υπόλοιπες φιλοϊρανικές οργανώσεις και πολιτοφυλακές που δρουν στο έδαφος του Λιβάνου.

«Το Ιράν πρέπει να εμποδίσει αμέσως τους υψηλά αμειβόμενους PROXIES του στον Λίβανο να προκαλούν αναταραχές. Αν δεν το κάνει, θα χτυπήσουμε το Ιράν πολύ σκληρά και πάλι, όπως κάναμε την περασμένη εβδομάδα, μόνο που αυτή τη φορά θα είναι ακόμα πιο σκληρά!!!».