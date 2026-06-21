Ογδόντα λεπτά διήρκεσε ο πρώτος γύρος συνομιλιών ανάμεσα σε ΗΠΑ και Ιράν στην Ελβετία.

Οι συζητήσεις, αν και αφορούσαν το τεχνικό μέρος, διεξήχθησαν σε πολύ υψηλό επίπεδο, με την παρουσία του αντιπροέδρου των ΗΠΑ, Τζέι Ντι Βανς, του προέδρου της ιρανικής Βουλής, Μοχάμαντ Μπαγκέρ Γκαλιμπάφ και ο υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αραγτσί, ενώ διαμεσολαβητές ήταν ο πρωθυπουργός και ο αρχηγός του στρατού του Πακιστάν, καθώς και αντιπροσωπεία από το Κατάρ.

Στην αίθουσα συνεδριάσεων, οι αντιπροσωπείες από το Κατάρ και το Πακιστάν τοποθετήθηκαν ανάμεσα στους απεσταλμένους των ΗΠΑ και του Ιράν.

Quadripartite negotiations involving Iran, the US, Pakistan, and Qatar have commenced at the Bürgenstock Hotel in Switzerland, with the focus being on following up on the implementation of commitments set forth in the Islamabad Memorandum of Understanding. pic.twitter.com/HBngW7kDY6 — IRNA News Agency ☫ (@IrnaEnglish) June 21, 2026

Όπως είχε ενημερώσει πριν από την έναρξη της συζήτησης το υπουργείο Εξωτερικών του Πακιστάν, οι συνομιλίες σε αυτό το στάδιο θα αφορούσαν κυρίως το τεχνικό μέρος, ώστε να μπει ένα πλαίσιο και να εξελιχθεί η διαδικασία, είτε μέσα στο στενό χρονοδιάγραμμα των 60 ημερών, είτε με επέκτασή του, εφόσον συμφωνήσουν και οι δύο πλευρές.

Πληροφορίες από το Ιράν ανέφεραν -και με αφορμή τις τελευταίες εξελίξεις σε Λίβανος και Στενά του Ορμούζ– ότι βασικός στόχος της ιρανικής αντιπροσωπείας ήταν να καταστήσουν σαφές στην άλλη πλευρά, ότι δίχως την εφαρμογή των όρων που προβλέπονται στο Μνημόνιο Κατανόησης, δεν μπορεί να υπάρξει τελική συμφωνία.

According to Iranian news outlets, the trilateral U.S.-Qatar-Iran talks have ended after 80 minutes. Per reports, bilateral Qatar-Iran talks are now beginning. A number of bilateral engagements on the sidelines of the wider negotiations are expected over the next hours to days. pic.twitter.com/fShXmx2oMC — OSINTdefender (@sentdefender) June 21, 2026

Επιπλέον, οι Ιρανοί θα ξεκαθάριζαν ότι για να ανοίξουν ξανά το Ορμούζ, θα πρέπει να τερματιστούν οι επιθέσεις στον Λίβανο και να αποχωρήσουν τα ισραηλινά στρατεύματα.

Τα παραπάνω επιβεβαίωσαν ιρανικά ΜΜΕ, τα οποία μετέδωσαν ότι η ιρανική αντιπροσωπεία κατέθεσε τη διαμαρτυρία της προς την αμερικανική πλευρά για τις «παραβιάσεις της συμφωνίας» και ενημέρωσε ότι «εκτιμά τις επιλογές της Τεχεράνης» μετά τις νέες απειλές από τον Ντόναλντ Τραμπ για επίθεση.

Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, η ιρανική αντιπροσωπεία, αμέσως μετά τις απευθείας συνομιλίες με τις ΗΠΑ, ξεκίνησε επαφές με τη διαμεσολαβητική αντιπροσωπεία του Κατάρ, ώστε να συζητήσει τις επιλογές της και να ανακοινώσει τις αποφάσεις της.