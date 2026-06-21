Στο ζήτημα της αύξησης της φορολόγησης της πολυτελούς διαβίωσης επανέρχεται το νέο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα ΕΛΑΣ, μέσα από δηλώσεις στελεχών του.

Μιλώντας χθες στην εκπομπή Mega Σαββατοκύριακο, το στέλεχος της ΕΛΑΣ Χάρης Αθανασιάδης ρωτήθηκε για το θέμα της φορολογίας και απάντησε ότι στόχος του κόμματός του είναι να φορολογηθεί η υπερπολυτελής διαβίωση και μάλιστα, σύμφωνα με τους υπολογισμούς του, από αυτή τη φορολόγηση το κράτος θα κερδίσει 600 εκατομμύρια ευρώ τον χρόνο.

Σήμερα, μιλώντας στην εκπομπή της Φαίης Μαυραγάνη στον ΣΚΑΪ, η Μαριζέτα Αντωνοπούλου, στέλεχος της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης, μίλησε για φορολόγηση της «καταναλωτικής δαπάνης υπερπλούσιας διαβίωσης» και, όταν κλήθηκε να εξηγήσει τι εννοούσε, απάντησε:

«Συμπολίτες μας που μένουν σε υπερυπερπολυτελή διαμερίσματα, σε καινούργιο ξενοδοχείο στην Αθήνα… Δεν πρέπει αυτοί οι άνθρωποι να φορολογηθούν παραπάνω;» διερωτήθηκε.

Και συνέχισε με τον, κατά την ίδια, ορισμό του υπερπλούτου: «Μια πισίνα καταλαβαίνουμε είναι υπερπλούτος, τα κότερα που πηγαίνουν πολύ γρήγορα είναι υπερπλούτος».

Επανέλαβε, δε, την πρόταση για αύξηση στη φορολογία των μερισμάτων από 5% σε 15%, αλλά σταδιακά και όχι «με τη μία».

Δείτε την δήλωση στο 17΄ και 10