Η Ισπανία αντιμετωπίζει τη Σαουδική Αραβία για τη 2η αγωνιστική των ομίλων του Μουντιάλ 2026 και το σκορ είναι 4-0 μετά τα γκολ των Γιαμάλ (10′), Οϊαρθάμπαλ (21′, 24′) και το αυτογκόλ του Αλ Ταμπάκτι (49′).

Μετά το 0-0 με το Πράσινο Ακρωτήριο στο πρώτο της παιχνίδι, η Ισπανία μπήκε δυνατά κόντρα στη Σαουδική Αραβία του Γιώργου Δώνη και άνοιξε το σκορ στο 10′ με την προβολή του Γιαμάλ από κοντά μετά το γύρισμα του Οϊαρθάμπαλ.

Από εκεί και πέρα, ο άνθρωπος που έφτιαξε το 1-0, ανέλαβε καθήκοντα σκόρερ και στο 21′ έκανε το 2-0 με σουτ από κοντά, έπειτα από φάση διαρκείας καθώς η άμυνα δεν κατάφερε να απομακρύνει τη μπάλα μετά την εκτέλεση κόρνερ.

Ο Οϊρθάμπαλ, μάλιστα, δεν έμεινε σε αυτό αλλά αμέσως μετά, στο 24′, σκόραρε ξανά, αυτή τη φορά με κοντινή προσπάθεια μετά την κεφαλιά-πάσα του Όλμο, ανεβάζοντας το σκορ στο 3-0.

Τα πάντα είχαν ήδη κριθεί και στο ξεκίνημα του δευτέρου ημιχρόνου οι Ισπανοί πανηγύρισαν ξανά, καθώς στο 49′, μετά την εκτέλεση κόρνερ, ο Κουκουρέγια σούταρε και η μπάλα κόντραρε στον Αλ Ταμπάκτι και κατέληξε στα δίχτυα για το 4-0.