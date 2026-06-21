Πλησιάζει σε Καντιού

Εβδομάδα εξελίξεων αναμένεται να είναι αυτή που έρχεται για τον Ολυμπιακό σε ό,τι αφορά τον Καντιού. Οι ερυθρόλευκοι έχουν συμφωνήσει σε όλα με τον 27χρονο χαφ, η Λοριάν όμως κάνει τη δύσκολη στις διαπραγματεύσεις και δεν έχει δώσει ακόμη την οριστική απάντησή της. Στον Πειραιά πάντως ποντάρουν στην επιθυμία του παίκτη και από εκεί και πέρα αναμένεται να βοηθήσει και ο Καρεμπέ για να πουν το οριστικό «ναι» οι Γάλλοι και να κλείσει εντός της εβδομάδας η μεταγραφή.

Προτείνουν τους ίδιους

Με τον Παναθηναϊκό να ξοδεύει πολλά λεφτά και τον Ολυμπιακό να είναι πάντα δυνατός σε τέτοια θέματα, οι μάνατζερ προσπαθούν να εκμεταλλευτούν την κατάσταση. Και προσπαθούν να το πετύχουν προτείνοντας τους ίδιους παίκτες σε ερυθρόλευκους και πράσινους, γι’ αυτό και εμφανίζονται οι ίδιοι παίκτες να αποτελούν τη μία στόχο του Ολυμπιακού και την άλλη του Παναθηναϊκού. Και από εκεί και πέρα, οι ομάδες επιλέγουν τι θα κάνουν. Οι πράσινοι, για παράδειγμα, ασχολούνται σοβαρά με παίκτες για τους οποίους οι ερυθρόλευκοι αποφάσισαν να μην κάνουν κίνηση.

Θα πάρει κεφάλια

Τρέλα επικρατεί στη Σερβία για τον Ομπράντοβιτς και την όλο και πιο πιθανή επιστροφή στον Παναθηναϊκό, τρέλα και στις τάξεις των οπαδών. Εκεί που δεν θα υπάρχει τρέλα πλέον, αλλά μόνο η καλώς εννοούμενη, αν οριστικοποιηθεί η συμφωνία, θα είναι στα αποδυτήρια. Κάποιοι παίκτες των πράσινων ξέρουν τι σημαίνει Ομπράντοβιτς, κάποιοι άλλοι έχουν φροντίσει να ενημερωθούν. Ο Σέρβος θα είναι απόλυτος σε θέματα πειθαρχίας και δεν θα διστάσει να… πάρει κεφάλια, αν χρειαστεί. Και δεν θα κάνει διακρίσεις. Όλοι θα συμπεριφέρονται ως επαγγελματίες πλέον.

Φιορεντίνα για Μανδά

Το όνομα του Μανδά έπαιξε για τον Παναθηναϊκό, η απόκτησή του όμως μόνο εύκολη δεν ήταν και τελικά μπορεί να καταλήξει στη Φιορεντίνα. Η ομάδα της Φλωρεντίας θα κάνει αλλαγές, ψάχνει τον τερματοφύλακα που θα διαδεχθεί τον Ντε Χέα και έκανε ήδη επαφές τόσο με την πλευρά του Μανδά όσο και με τη Λάτσιο, η οποία δεν ψήνεται για ανανέωση του δανεισμού του στη Μπόρνμουθ, όπως θέλουν οι Άγγλοι. Οι Ρωμαίοι προτιμούν την πώληση και η Φιορεντίνα έχει ήδη εκφράσει το ενδιαφέρον της.

Ρώτησαν για Τζέιμς, αλλά…

Χάλασε η μεταγραφή του Μάικ Τζέιμς στη Μπαρτσελόνα και άρχισαν ξανά τα σενάρια για την επόμενη ομάδα του. Ο κορυφαίος σκόρερ στην ιστορία της Euroleague θα ήταν θετικός για μεταγραφή στην Ελλάδα, αυτή τη στιγμή όμως δεν φαίνεται να υπάρχουν όλες οι προϋποθέσεις για κάτι τέτοιο. Πάνω από μία ελληνικές ομάδες πάντως επικοινώνησαν με την πλευρά του παίκτη το προηγούμενο διάστημα για να ενημερωθούν για το πώς έχει η κατάσταση. Αν θα επανέλθουν, θα φανεί προσεχώς. Φαβορί πάντως θεωρείται η Αναντολού Εφές πλέον.