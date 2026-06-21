Τον δικό τους «πόλεμο» στους λαγοκέφαλους έχουν κηρύξει οι ψαράδες όλης της χώρας, οι οποίοι ξεχύνονται στις θάλασσες με στόχο να τις καθαρίσουν όσο μπορούν από το ξενικό ψάρι που κατασπαράζει τα πάντα στο πέρασμά του.

Η πρωτοβουλία για τον πρώτο διαγωνισμό αλιείας λαγοκέφαλου, με τους νικητές να κερδίζουν αλιευτικό εξοπλισμό και άλλα δώρα κάθε εβδομάδα, ανήκει στον ερασιτέχνη αλιέα και σεφ από τη Ρόδο Μιχάλη Καρποδίνη.

Ο διαγωνισμός ξεκίνησε στις 20 Ιουνίου και θα έχει διάρκεια 10 ημέρες. Μέσα σε αυτό το δεκαήμερο οο ψαράδες ευελπιστούν ότι θα μειώσουν τον πληθυσμό του εισβολικού ψαριού και η ανταπόκριση που έχει λάβει ήδη η πρωτοβουλία είναι τεράστια.

Ο λαγοκέφαλος έφτασε στην Ελλάδα με τη διάνοιξη της διώρυγας του Σουέζ, αλλά και μέσω πλοίων που δεν τήρησαν τα απαραίτητα μέτρα ασφαλείας.

Ήδη έχει προκαλέσει ήδη τεράστια ζημιά στο οικοσύστημα ολόκληρων περιοχών και καταστρέφει οικονομικά τους αλιείς καθώς, εκτός από το ότι κατασπαράζει μέχρι αφανισμού όλα τα άλλα είδη, σκίζει τα δίχτυα και τις πετονιές και «κλέβει» την ψαριά.

Ο λαγοκέφαλος αναπαράγεται με τρομακτικούς ρυθμούς, αφού γεννά 1 εκατομμύριο αυγά το χρόνο και χαρακτηρίζεται «κανίβαλος χωρίς εχθρούς».

Τι είναι ο λαγοκέφαλος και γιατί έχει προκαλέσει ανησυχία στους ειδικούς

Ο λαγοκέφαλος (Lagocephalus sceleratus) αποτελεί ένα από τα πλέον ανησυχητικά ξενικά είδη που έχουν εισβάλει στη Μεσόγειο Θάλασσα. Η ταχεία εξάπλωσή του από την Ανατολική Μεσόγειο σε ολόκληρη τη λεκάνη της θάλασσας έχει προκαλέσει σοβαρές ανησυχίες για τις επιπτώσεις του στη βιοποικιλότητα, στα θαλάσσια οικοσυστήματα και στην αλιεία.

Παράλληλα, η αναζήτηση φυσικών θηρευτών που θα μπορούσαν να συμβάλουν στον έλεγχο των πληθυσμών του αποτελεί αντικείμενο έντονου επιστημονικού ενδιαφέροντος.

Σύμφωνα με επιστημονικές μελέτες, δεν έχουν καταγραφεί συγκεκριμένοι φυσικοί θηρευτές του λαγοκέφαλου στις φυσικές περιοχές εξάπλωσής του στον Ινδο-Ειρηνικό. Για τον λόγο αυτό, οι ερευνητές εξέτασαν τους θηρευτές των τετραοδοντιδών ψαριών γενικότερα, δηλαδή της οικογένειας στην οποία ανήκει ο λαγοκέφαλος.

Μεταξύ των ειδών που έχουν καταγραφεί να θηρεύουν ψάρια της οικογένειας αυτής περιλαμβάνονται οι γαρίδες-μάντις (Stomatopoda), τα σαυρόψαρα του γένους Synodus, ο καρχαρίας τίγρης (Galeocerdo cuvier), ο λεμονοκαρχαρίας (Negaprion brevirostris), τα θαλάσσια φίδια του γένους Enhydrina, τα γατόψαρα του γένους Arius, το κομπία (Rachycentron canadum), η παλαμίδα skipjack (Katsuwonus pelamis) και το κοινό χταπόδι (Octopus vulgaris).