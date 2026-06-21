Στο μεταγραφικό «στόχαστρο» ομάδων της Ρωσίας βρίσκεται τις τελευταίες ώρες ο Αλγερινός στόπερ Αχμέντ Τουμπά.

Όπως αναφέρεται στα μέσα της χώρας, δύο ομάδες της Μόσχας, η Σπαρτάκ και η ΤΣΣΚΑ, έχουν βάλει στο στόχαστρο τον παίκτη του Παναθηναϊκού.

O 28χρονος κεντρικός αμυντικός, που έχει συμβόλαιο ως το 2028 με τον Παναθηναϊκό, είχε φέτος 40 συμμετοχές και 1 ασίστ σε όλες τις διοργανώσεις με τους «πράσινους».