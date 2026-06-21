Στο μεταγραφικό «στόχαστρο» ομάδων της Ρωσίας βρίσκεται τις τελευταίες ώρες ο Αλγερινός στόπερ Αχμέντ Τουμπά.
Όπως αναφέρεται στα μέσα της χώρας, δύο ομάδες της Μόσχας, η Σπαρτάκ και η ΤΣΣΚΑ, έχουν βάλει στο στόχαστρο τον παίκτη του Παναθηναϊκού.
O 28χρονος κεντρικός αμυντικός, που έχει συμβόλαιο ως το 2028 με τον Παναθηναϊκό, είχε φέτος 40 συμμετοχές και 1 ασίστ σε όλες τις διοργανώσεις με τους «πράσινους».
Московский «Спартак» интересуется защитником «Панатинаикоса» и сборной Алжира Ахмедом Туба, утверждает канал Мутко против.— Александр Алексеев (@Duc810) June 20, 2026
Согласно сведениям источника, также игрок интересен столичному ЦСКА. pic.twitter.com/2hte75LXtt