Το Κουρακάο η μικρή νησιωτική χώρα στη Καραϊβική ζει ιστορικές στιγμές, με τον πρώτο βαθμό που πήρε η Εθνική ομάδα στο Παγκόσμιο Κύπελλο 2026.

Το φινάλε του αγώνα με τον Ισημερινό βρήκε τις δύο ομάδες ισόπαλες με 0-0 και το αποτέλεσμα σκόρπισε θύελλα ενθουσιασμού και πανηγυρίστηκε έντονα από τους φιλάθλους του Κουρασάο στις εξέδρες.

Το πάρτι των παικτών που ξεκίνησε στον αγωνιστικό χώρο είχε και συνέχεια στα αποδυτήρια της ομάδας, εκεί όπου υποδέχθηκε τους παίκτες ο Βασιλιάς Γουλιέλμος-Αλέξανδρος της Ολλανδίας ως αρχηγός του κράτους (το Κουρασάο ανήκει στο Βασίλειο των Κάτω Χωρών), όπως και οι Βασίλισσα Μαξίμα και Πριγκίπισσα Αριάνε.

Τόσο ο Βασιλιάς, όσο και η Βασίλισσα ήταν αρκετά εκδηλωτικοί καθώς χόρεψαν μαζί με τους ποδοσφαιριστές του Κουρασάο την μεγάλη αυτή επιτυχία στο Παγκόσμιο Κύπελλο.