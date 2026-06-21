Προβληματισμός επικρατεί στις τάξεις της Εθνικής Βραζιλίας για τον Ραφίνια ο οποίος αποχώρησε τραυματίας από το ματς με την Αϊτη.

Μετά από τις εξετάσεις που υποβλήθηκε ο άσος της Μπαρτσελόνα διαπιστώθηκε πως έχει υποστεί μυϊκό τραυματισμό στον δεξιό μηρό και έτσι ακολουθεί πρόγραμμα εντατικής θεραπείας.

«Ο παίκτης θα ακολουθήσει ένα πρωτόκολλο εντατικής θεραπείας, υπό την επίβλεψη του ιατρικού επιτελείου της εθνικής ομάδας της Βραζιλίας, με στόχο την ανάρρωση και την επιστροφή στη δράση το συντομότερο δυνατό», αναφέρεται στην σχετική ανακοίνωση της Ομοσπονδίας.

Ο Ραφίνια, θα χάσει τον αγώνα της Τετάρτης (24/6) απέναντι στην Σκωτία και είναι αμφίβολος για το υπόλοιπο Παγκόσμιο Κύπελλο, αν και θα παραμείνει στην αποστολή της Εθνικής.