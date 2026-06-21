Τον απόλυτο τρόμο έζησε γυναίκα στη Θεσσαλονίκη όταν τέσσερις άγνωστοι «μαϊμού» αστυνομικοί με διακριτικά «police» της έστησαν καρτέρι το βράδυ της Παρασκευής (19/6).

Η γυναίκα σύμφωνα με το σχετικό ρεπορτάζ του ERTNews προσπαθούσε να μπει στην πολυκατοικία, όπου διαμένει, όταν την ακινητοποίησαν τα τέσσερα άτομα, τα οποία, πέρα από τα διακριτικά της Αστυνομίας, είχαν και καλυμμένα τα χαρακτηριστικά του προσώπου τους.

Ένας εξ αυτών έβγαλε και όπλο, το οποίο έβαλε στον κρόταφο της γυναίκας. Τη ρώτησαν «πού είναι τα ναρκωτικά;», την έβρισαν, την απείλησαν, τη χτύπησαν και από τις φωνές κατέβηκε από το σπίτι ο σύντροφός της, τον οποίο χτύπησαν επίσης.

Στη συνέχεια οι δράστες που ήταν ντυμένοι αστυνομικοί τράπηκαν σε φυγή.

Τόσο η γυναίκα όσο και ο σύντροφός της μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο Παπανικολάου για τις πρώτες βοήθειες. Χθες, Σάββατο 20/6 το μεσημέρι πήραν εξιτήριο και πήγαν στο αστυνομικό τμήμα προκειμένου να δώσουν κατάθεση.

Οι δράστες δεν έχουν ταυτοποιηθεί και συνεχίζονται οι έρευνες για τον εντοπισμό τους.