Το Κουρασάο πήρε τον πρώτο του βαθμό σε Παγκόσμιο Κύπελλο με μεγάλο πρωταγωνιστή τον Ελοι Ρουμ. Ο 37χρονος γκολκίπερ απέναντι στον Ισημερινό κατέβασε τα ρολά και έγραψε ιστορία στο Μουντιάλ με 15 επεμβάσεις.

O Ελόι Ρουμ, έχει ολλανδικές ρίζες αλλά από το 2015 επέλεξε να αγωνίζεται με το Κουρασάο. Ανήκει στη Μαϊάμι FC. Ξεκίνησε την καριέρα του στην Ολλανδία και στις Ακαδημίες της Φίτεσε και έχει βρεθεί στην εστία των Γκοου Αχεντ Ιγκλς, Αϊντχόφεν, Κολόμπους Κρου και Σερκλ Μπριζ.

Έχει κατακτήσει το Κύπελλο Ολλανδίας με την Φίτεσε το 2017 και το πρωτάθλημα με την Αϊντχόφεν το 2018 και στο MLS το πρωτάθλημα με την Κολόμπους το 2020.

Στο παιχνίδι με τον Ισημερινό έκανε μια μυθική εμφάνιση και έδωσε τον βαθμό στο Κουρασάο και αναδείχθηκε ο MVP της αναμέτρησης με 15 επεμβάσεις τις περισσότερες που έχει κάνει ένας τερματοφύλακας σε 90 λεπτά αγώνα Μουντιάλ.

🌎🇨🇼 OFFICIAL: Eloy Room wins FIFA Man of the Match Award with most saves EVER in 90 minutes at the World Cup!



15 saves. Historical. pic.twitter.com/rIEYxeSURV — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 21, 2026