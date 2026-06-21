Στην Θεσσαλονίκη αναμένεται το απόγευμα ο Αλέσιο Λίσι προκειμένου να ολοκληρώσει τη συμφωνία του με τον ΠΑΟΚ και να αναλάβει την θέση του Ραζβάν Λουτσέσκου.

Ο Ιταλός τεχνικός αναμένεται να φτάσει στις 19:30 με την πτήση από τη Ρώμη και θα έχει τις τελευταίες επαφές με τους ανθρώπους της ομάδας και στην συνέχεια θα βάλει την υπογραφή του στο νέο του συμβόλαιο.

Παράλληλα η άφιξή του στη Θεσσαλονίκη αναμένεται να δρομολογήσει και τις επόμενες μεταγραφικές κινήσεις του συλλόγου, καθώς η ομάδα ετοιμάζεται να μπει σε ρυθμούς προετοιμασίας ενόψει της νέας σεζόν.