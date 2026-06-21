Με την ένταξη περισσότερων από 6.000 νέων δικαιούχων στο πρόγραμμα «Αλλάζω Σύστημα Θέρμανσης και Θερμοσίφωνα», ιδιαίτερη σημασία αποκτά πλέον η τήρηση της καταληκτικής ημερομηνίας για τη δέσμευση και εξαργύρωση των επιταγών.

Οι ωφελούμενοι της 4ης απόφασης υπαγωγής καλούνται να ολοκληρώσουν εγκαίρως τις απαραίτητες διαδικασίες, καθώς η προθεσμία λήγει στις 25 Ιουνίου 2026, ημερομηνία έως την οποία θα πρέπει να έχει προχωρήσει η αξιοποίηση της επιδότησης.

Μέσω του προγράμματος, τα νοικοκυριά έχουν τη δυνατότητα να αντικαταστήσουν παλαιά και ενεργοβόρα συστήματα θέρμανσης και παραγωγής ζεστού νερού, μειώνοντας την κατανάλωση ενέργειας και το ενεργειακό τους κόστος.

Οι δικαιούχοι μπορούν να ενημερώνονται για την κατάσταση της αίτησής τους μέσω της ψηφιακής πλατφόρμας του προγράμματος και να προχωρούν στην επιλογή εγκεκριμένου προμηθευτή και εξοπλισμού που ανταποκρίνεται στις ανάγκες τους, μέσα από τα επίσημα Μητρώα Προμηθευτών και Εξοπλισμού.