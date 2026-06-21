Η επιστημονική έρευνα δίνει έναν ακόμη ισχυρό λόγο για να μη παραλείπει κανείς τη γυμναστική. Η τακτική άσκηση φαίνεται πως μπορεί να γυρίσει πίσω το βιολογικό «ρολόι» του εγκεφάλου, κάνοντάς τον σχεδόν έναν χρόνο νεότερο.

Το εντυπωσιακό είναι ότι, σύμφωνα με τα ευρήματα, δεν απαιτούνται «υπερβολές» για να παρατηρηθεί αυτό το αποτέλεσμα. Όταν οι συμμετέχοντες ασκούνταν για 150 λεπτά την εβδομάδα, ο εγκέφαλός τους παρέμενε νεότερος.

Ο αριθμός αυτός δεν είναι τυχαίος, καθώς φαίνεται να επιβεβαιώνει και τις συστάσεις πολλών οργανισμών υγείας ανά τον κόσμο για τον εβδομαδιαίο χρόνο σωματικής δραστηριότητα.

Στη συγκεκριμένη μελέτη, οι συμμετέχοντες χώρισαν την άσκησή τους σε δύο καρδιοαναπνευστικές προπονήσεις των 60 λεπτών στο ερευνητικό εργαστήριο, ενώ συμπλήρωναν το εβδομαδιαίο πρόγραμμα με μία ακόμη προπόνηση 30 λεπτών στο σπίτι.

Όταν οι επιστήμονες εξέτασαν τις μαγνητικές τομογραφίες εγκεφάλου πριν και μετά τη δοκιμή, η οποία διήρκεσε έναν χρόνο, διαπίστωσαν ότι οι εγκέφαλοι όσων ασκούνταν τακτικά ήταν κατά 0,6 χρόνια νεότεροι σε σχέση με την έναρξη της μελέτης.

Παράλληλα, οι ερευνητές εξέτασαν και τους εγκεφάλους ανθρώπων που δεν γυμνάζονταν καθόλου. Σε αυτή την ομάδα, οι εγκέφαλοι ήταν κατά 0,35 χρόνια γηραιότεροι.

Συνολικά δηλαδή, η διαφορά στη γήρανση του εγκεφάλου ανάμεσα στις δύο ομάδες πλησίαζε τον έναν χρόνο. Τα πλήρη αποτελέσματα της μελέτης δημοσιεύθηκαν στο Journal of Sport and Health Science.

Γιατί είναι τόσο σημαντικά τα αποτελέσματα

Όπως επισημαίνουν οι ερευνητές, οι απόλυτες αλλαγές μπορεί να μοιάζουν μικρές, όμως ακόμη και μια μετατόπιση ενός έτους στην ηλικία του εγκεφάλου μπορεί να έχει σημασία σε βάθος δεκαετιών.

Αξίζει να σημειωθεί ότι οι 130 συμμετέχοντες στη μελέτη είχαν ηλικίες από 26 έως 58 ετών. Αυτό σημαίνει ότι τα ευρήματα υποδηλώνουν πως υπάρχει ακόμη χρόνος για να βοηθήσει κάποιος τον εγκέφαλό του, ακόμη κι αν έχει περάσει μεγάλο μέρος της ζωής του με καθιστική καθημερινότητα.

Σύμφωνα με τους επιστήμονες, κάθε επιπλέον «έτος» ηλικίας του εγκεφάλου συνδέεται με ουσιαστικές διαφορές στην υγεία αργότερα στη ζωή. Από αυτή την άποψη, η προσπάθεια να διατηρηθεί ο εγκέφαλος βιολογικά νεότερος στη μέση ηλικία μπορεί να αποδειχθεί ιδιαίτερα σημαντική.

Η λογική είναι απλή: αν η γήρανση του εγκεφάλου μπορεί να επιβραδυνθεί πριν εμφανιστούν σοβαρά προβλήματα, τότε ενδεχομένως να μπορεί να καθυστερήσει ή να μειωθεί ο κίνδυνος γνωστικής έκπτωσης σε μεγαλύτερη ηλικία.

Γιατί η άσκηση βοηθά τον εγκέφαλο να παραμείνει νεότερος;

Οι ερευνητές εξέτασαν διάφορους πιθανούς μηχανισμούς μέσω των οποίων η άσκηση θα μπορούσε να επηρεάζει τη γήρανση του εγκεφάλου. Ανάμεσά τους ήταν οι αλλαγές στη φυσική κατάσταση, στη σύσταση του σώματος, στην αρτηριακή πίεση, καθώς και πιθανές μεταβολές σε μια πρωτεΐνη που ονομάζεται BDNF και βοηθά στη δημιουργία νέων εγκεφαλικών συνδέσεων.

Παρότι η άσκηση βελτίωσε τη συνολική φυσική κατάσταση των συμμετεχόντων, η ερευνητική ομάδα δεν διαπίστωσε ότι κάποιο από αυτά τα στοιχεία μπορούσε να εξηγήσει στατιστικά την αντιστροφή της γήρανσης του εγκεφάλου στη συγκεκριμένη δοκιμή.

Αυτό αποτέλεσε έκπληξη για τους επιστήμονες. Η αρχική υπόθεση ήταν ότι η βελτίωση της φυσικής κατάστασης ή της αρτηριακής πίεσης θα εξηγούσε το αποτέλεσμα. Ωστόσο, κάτι τέτοιο δεν επιβεβαιώθηκε. Η άσκηση μπορεί να δρα μέσω πρόσθετων μηχανισμών που δεν καταγράφηκαν στη μελέτη, όπως πιο λεπτές αλλαγές στη δομή του εγκεφάλου, στη φλεγμονή, στην αγγειακή υγεία ή σε άλλους μοριακούς παράγοντες.

Παρόλα αυτά, οι επιστήμονες τονίζουν ότι δεν χρειάζεται να περιμένει κανείς μέχρι να αποσαφηνιστεί πλήρως ο μηχανισμός. Η δράση τώρα, είτε κάποιος βρίσκεται στα 30, στα 40 ή στα 50 του, μπορεί να κάνει διαφορά στη διατήρηση ενός πιο νεανικού εγκεφάλου σε μεγαλύτερη ηλικία.