Το πιο αποτελεσματικό πρόγραμμα γυμναστικής είναι εκείνο που μπορείτε πραγματικά να ακολουθήσετε: Ιδανικό για κάθε επίπεδο φυσικής κατάστασης, σύντομο, απλό και χωρίς εξοπλισμό, ώστε να χωρέσει ακόμη και στην πιο φορτωμένη ημέρα.

Οι σύντομες προπονήσεις, όταν γίνονται με συνέπεια, μπορούν να σας βοηθήσουν να εντάξετε περισσότερη κίνηση στην καθημερινότητά σας, ακόμη κι αν έχετε ελάχιστο χρόνο.

Όπως επισημαίνουν personal trainers Fit and Well, η συνέπεια συχνά έχει μεγαλύτερη σημασία από την ένταση. Για όσους δυσκολεύονται να ξεκινήσουν ή να διατηρήσουν ένα πρόγραμμα γυμναστικής, η μικρή προπόνηση δύο έως τέσσερις φορές την εβδομάδα δημιουργεί μια κρίσιμη ρουτίνα, βοηθώντας στην ανάπτυξη μακροπρόθεσμων συνηθειών άσκησης.

Και αυτό είναι το μεγάλο πλεονέκτημα της παρακάτω πεντάλεπτης προπόνησης κοιλιακών, η οποία είναι σχεδιασμένη και για αρχάριους και μπορεί να γίνει οπουδήποτε, χωρίς κανένα όργανο γυμναστικής. Ο στόχος της δεν είναι να σας εξουθενώσει, αλλά να βελτιώσει τη σταθερότητα, τη στάση του σώματος και τη δύναμη του κορμού, μέσα από ασκήσεις φιλικές για όσους ξεκινούν τώρα.

Ένα πεντάλεπτο πρόγραμμα τεσσάρων ασκήσεων

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει τέσσερις ασκήσεις: dead bug, bird dog, σανίδα και πλάγια σανίδα. Μπορείτε να το κάνετε δύο έως τέσσερις φορές την εβδομάδα, ιδανικά σε συνδυασμό με άλλες ασκήσεις ενδυνάμωσης.

1. Dead bug

Η άσκηση dead bug γίνεται με 5 έως 10 επαναλήψεις σε κάθε πλευρά. Βοηθά στην ανάπτυξη της βαθιάς σταθερότητας του κορμού, βελτιώνει τον συντονισμό και τον έλεγχο της κίνησης και συμβάλλει στην προστασία της μέσης.

2. Bird dog

Η άσκηση bird dog γίνεται σε ένα σετ, με 5 έως 10 επαναλήψεις σε κάθε πλευρά. Δυναμώνει τον κορμό και τη μέση, βελτιώνει την ισορροπία και τη στάση του σώματος και βοηθά στην ανάπτυξη σταθερότητας σε ολόκληρο το σώμα.

3. Σανίδα

Η σανίδα γίνεται σε ένα σετ, για 20 έως 45 δευτερόλεπτα. Πρόκειται για μία από τις πιο γνωστές ασκήσεις κορμού, καθώς δυναμώνει ολόκληρη την περιοχή, βελτιώνει τη στάση και τη σταθερότητα και χτίζει αντοχή στους κοιλιακούς και στη μέση.

4. Πλάγια Σανίδα

Η πλάγια σανίδα γίνεται σε ένα σετ, για 20 έως 45 δευτερόλεπτα σε κάθε πλευρά. Δυναμώνει τους πλάγιους κοιλιακούς, βελτιώνει τη σταθερότητα των γοφών και του κορμού και συμβάλλει στην υποστήριξη της υγείας της μέσης.