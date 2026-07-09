Ο πρόεδρος του ιρανικού κοινοβουλίου, Μοχαμάντ Μπαγκέρ Γκαλιμπάφ, ξεκαθάρισε πως η επαναλειτουργία των Στενών του Ορμούζ δεν πρόκειται να γίνει υπό το βάρος πιέσεων ή προειδοποιήσεων από τις Ηνωμένες Πολιτείες, αλλά μόνο μέσα από όρους που θα καθορίσει η Τεχεράνη.

Σε μήνυμά του στην πλατφόρμα X, ο Ιρανός αξιωματούχος ανέφερε: «η Αμερική δεν έχει ακόμη καταλάβει ότι ο εκφοβισμός και η παραβίαση υποσχέσεων δεν θα παραμείνουν πλέον χωρίς κόστος. Θα το πω ξεκάθαρα: αν επιτεθείτε, θα δεχθείτε πλήγμα».

Με την τοποθέτησή του, ο Γκαλιμπάφ απάντησε στις αμερικανικές πιέσεις για την κατάσταση στα Στενά του Ορμούζ, μία από τις σημαντικότερες θαλάσσιες διόδους παγκοσμίως για τη μεταφορά ενέργειας. Όπως υποστήριξε, οποιαδήποτε απόφαση για την αποκατάσταση της ναυσιπλοΐας στην περιοχή θα ληφθεί αποκλειστικά βάσει «ιρανικών ρυθμίσεων» και όχι ως αποτέλεσμα απειλών από την Ουάσινγκτον.

«Τα Στενά του Ορμούζ ανοίγουν μόνο με “ιρανικές ρυθμίσεις” και όχι με αμερικανικές απειλές», επανέλαβε χαρακτηριστικά, στέλνοντας νέο μήνυμα κλιμάκωσης στην αντιπαράθεση μεταξύ των δύο χωρών.