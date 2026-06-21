Λίγες μέρες απομένουν για την πίστωση του έκτακτου βοηθήματος των 150 ευρώ για κάθε τέκνο, το οποίο αναμένεται να δοθεί σε περίπου 1 εκατομμύριο οικογένειες.

Τα χρήματα θα μπουν απευθείας στους τραπεζικούς λογαριασμούς των δικαιούχων στο διάστημα μεταξύ 24 Ιουνίου και τέλους του μήνα, χωρίς να απαιτείται η προηγούμενη υποβολή κάποιας αίτησης.

Είναι χαρακτηριστικό πως ένας άγαμος γονέας με δύο τέκνα θα εισπράξει μεν ακριβώς το ίδιο ποσό με έναν έγγαμο που έχει τον ίδιο αριθμό παιδιών, με τη διαφορά όμως ότι ο πρώτος υπόκειται σε χαμηλότερο εισοδηματικό όριο.

Συνολικά, το έκτακτο επίδομα παιδιού αφορά 975.000 οικογένειες με ανήλικα ή εξαρτώμενα μέλη. Η διαδικασία θα ολοκληρωθεί μηχανογραφικά με βάση τα εκκαθαριστικά σημειώματα της εφορίας και τα δεδομένα του συστήματος της ΑΑΔΕ.

Το μόνο που χρειάζεται είναι η ορθή δήλωση του IBAN στο Taxisnet από την πλευρά των φορολογούμενων, προκειμένου τα ποσά να μεταφερθούν απρόσκοπτα.

Αναφορικά με τα όρια εισοδήματος και το ύψος των ποσών που θα καταβληθούν:

Για άγαμο με ένα παιδί, το μέγιστο οικογενειακό εισόδημα είναι 39.000 ευρώ, με την ενίσχυση στα 150 ευρώ.

Για έγγαμο με ένα παιδί, το όριο φτάνει τα 40.000 ευρώ και το επίδομα παραμένει στα 150 ευρώ.

Για άγαμο με δύο παιδιά, το εισοδηματικό όριο διαμορφώνεται στα 44.000 ευρώ και το ποσό ανέρχεται σε 300 ευρώ.

Για έγγαμο με δύο παιδιά, το κριτήριο αυξάνεται στα 45.000 ευρώ, εξασφαλίζοντας επίδομα ύψους 300 ευρώ.

Τα ποσά ανά τύπο οικογένειας

Άγαμοι γονείς με τρία παιδιά θα λάβουν 450 ευρώ, εφόσον το εισόδημά τους δεν υπερβαίνει τα 49.000 ευρώ.

Για τους έγγαμους με τρία τέκνα, το εισοδηματικό κριτήριο ανεβαίνει στα 50.000 ευρώ, για το ίδιο ποσό των 450 ευρώ.

Για τις πολύτεκνες οικογένειες, η κατανομή του έκτακτου βοηθήματος των 150 ευρώ ανά τέκνο έχει ως εξής: