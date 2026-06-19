Η καθημερινή χρήση αντηλιακού είναι ένας από τους πιο αποτελεσματικούς τρόπους για την προστασία του δέρματος από τον καρκίνο του δέρματος και την πρόωρη γήρανση.

Οι καταναλωτές έχουν πλέον περισσότερες επιλογές από ποτέ, ώστε να βρουν ένα προϊόν που ταιριάζει στον τύπο του δέρματός τους, στις ανάγκες τους και στην καθημερινή τους ρουτίνα. Μια από τις τελευταίες προσθήκες στα συστατικά των αντηλιακών είναι το BEMT (bemotrizinol), ένα συστατικό που φιλτράρει την υπεριώδη ακτινοβολία.

Και ενώ οι περισσότεροι συνδέουν την αντηλιακή προστασία με το καλοκαίρι, η πραγματικότητα είναι πως η υπεριώδης ακτινοβολία του ήλιου μπορεί να προκαλέσει βλάβες στα κύτταρα του δέρματος, όλο τον χρόνο, ιδιαίτερα σε περιοχές με μεγάλη ηλιοφάνεια, όπως η Ελλάδα.

Οι δερματολόγοι επισημαίνουν ότι η συνεχής έκθεση στην υπεριώδη ακτινοβολία, ακόμη και όταν δεν υπάρχει έντονη αίσθηση καύσου, μπορεί να αυξήσει σταδιακά τον κίνδυνο εμφάνισης καρκίνου του δέρματος.

UVA και UVB ακτίνες: Ποια είναι η διαφορά

Για να κατανοήσει κανείς γιατί το αντηλιακό είναι απαραίτητο, πρέπει πρώτα να γνωρίζει πώς επηρεάζουν το δέρμα οι υπεριώδεις ακτίνες.

Ο ήλιος εκπέμπει δύο βασικούς τύπους υπεριώδους ακτινοβολίας: UVA και UVB. Κάθε τύπος δρα διαφορετικά στο δέρμα. Οι ακτίνες UVA διεισδύουν βαθύτερα στο δέρμα και συμβάλλουν στην πρόωρη γήρανση, στις ρυτίδες και στις μακροχρόνιες βλάβες από τον ήλιο.

Οι ακτίνες UVB επηρεάζουν κυρίως τα εξωτερικά στρώματα του δέρματος και είναι η κύρια αιτία του ηλιακού εγκαύματος. Παίζουν επίσης σημαντικό ρόλο στην ανάπτυξη καρκίνου του δέρματος. Ένα ιστορικό σοβαρών ηλιακών εγκαυμάτων μπορεί να αυξήσει σημαντικά τον κίνδυνο.

Πώς λειτουργεί το αντηλιακό

Το αντηλιακό βοηθά στην προστασία του δέρματος και από τις δύο βλαβερές ακτίνες (UVA και UVB) πριν αυτές προκαλέσουν βλάβες. Η τακτική χρήση αντηλιακού μπορεί να βοηθήσει στην πρόληψη των ηλιακών εγκαυμάτων, στη μείωση των σημαδιών πρόωρης γήρανσης και στη μείωση του κινδύνου καρκίνου του δέρματος.

Ωστόσο, κανένα αντηλιακό δεν μπορεί να μπλοκάρει το 100% της υπεριώδους ακτινοβολίας ή να αποτρέψει πλήρως τους κινδύνους. Το αντηλιακό λειτουργεί καλύτερα όταν συνδυάζεται με άλλα μέτρα προστασίας, όπως η αναζήτηση σκιάς, η χρήση ρούχων με αντηλιακή προστασία και η αποφυγή της έκθεσης στον ήλιο τις πιο καυτές ώρες.

Πώς να επιλέξετε το σωστό αντηλιακό

Τα αντηλιακά κυκλοφορούν σε πολλές μορφές, όπως λοσιόν, σπρέι, στικ και πούδρες. Επιλέξτε αυτό που σας ταιριάζει με μια βασική αρχή: το καλύτερο αντηλιακό είναι εκείνο που θα το χρησιμοποιείτε με συνέπεια.

Όταν επιλέγετε αντηλιακό, αναζητήστε ένα προϊόν ευρέος φάσματος, δηλαδή ένα προϊόν που προστατεύει τόσο από τις ακτίνες UVA όσο και από τις UVB. Θα πρέπει επίσης να είναι ανθεκτικό στο νερό και να έχει υψηλό δείκτη προστασίας, δηλαδή SPF, μεταξύ 30 και 50.

Ποια η πραγματική διαφορά SPF 30 ή 50

Οι περισσότεροι δερματολόγοι συνιστούν SPF 30 έως SPF 50 για καθημερινή χρήση. Το SPF 30 μπλοκάρει περίπου το 97% των ακτίνων UVB, ενώ το SPF 50 μπλοκάρει περίπου το 98%. Αυτό σημαίνει ότι η διαφορά ανάμεσα στους δείκτες προστασίας δεν είναι πάντα τόσο μεγάλη όσο πιστεύουν πολλοί.

Ένα SPF 50 προσφέρει ελαφρώς υψηλότερη προστασία από ένα SPF 30, όμως η σωστή και τακτική εφαρμογή είναι εξίσου σημαντική με τον ίδιο τον αριθμό του δείκτη.

Χημικό ή mineral αντηλιακό: Ποια είναι η διαφορά

Ένα από τα πιο συχνά ερωτήματα σχετικά με τα αντηλιακά είναι αν πρέπει να επιλέξει κανείς χημικό ή mineral προϊόν. Και οι δύο τύποι είναι αποτελεσματικοί όταν χρησιμοποιούνται σωστά, αλλά λειτουργούν με ελαφρώς διαφορετικό τρόπο.

Τα χημικά αντηλιακά απορροφούν την υπεριώδη ακτινοβολία και τη μετατρέπουν σε θερμότητα πριν προκαλέσει βλάβη στο δέρμα. Συχνά έχουν ελαφριά υφή, απλώνονται εύκολα και μπορεί να είναι πιο άνετα για καθημερινή χρήση.

Τα mineral αντηλιακά περιέχουν συστατικά όπως οξείδιο του ψευδαργύρου ή διοξείδιο του τιτανίου. Προστατεύουν το δέρμα κυρίως απορροφώντας την υπεριώδη ακτινοβολία, ενώ παράλληλα αντανακλούν και διασκορπίζουν ένα μέρος των ακτίνων UV.

Πολλά mineral αντηλιακά προωθούνται ως προϊόντα με βάση τον ψευδάργυρο ή ως mineral φόρμουλες. Ορισμένα, όμως, μπορεί να αφήνουν ένα ορατό λευκό ίχνος στο δέρμα, ιδιαίτερα σε πιο σκούρους τόνους επιδερμίδας.

Τι ισχύει για τις πιο σκούρες επιδερμίδες

Οι δερματολόγοι τονίζουν ότι είναι λανθασμένη η άποψη πως οι άνθρωποι με πιο σκούρο δέρμα δεν χρειάζονται αντηλιακό. Ο καρκίνος του δέρματος μπορεί να επηρεάσει ανθρώπους κάθε τόνου επιδερμίδας. Παρότι η μελανίνη προσφέρει κάποια φυσική προστασία απέναντι στην υπεριώδη ακτινοβολία, η καθημερινή αντηλιακή προστασία συνιστάται για όλους.

Πώς να εφαρμόζετε σωστά το αντηλιακό

Η σωστή εφαρμογή του αντηλιακού είναι καθοριστική για αποτελεσματική προστασία. Πρέπει να καλύπτετε όλο το εκτεθειμένο δέρμα, συμπεριλαμβανομένων σημείων που συχνά παραλείπονται, όπως τα αυτιά και ο λαιμός. Οι ειδικοί συνιστούν τη χρήση περίπου 30 ml αντηλιακού σε κάθε εφαρμογή, ποσότητα που αντιστοιχεί περίπου σε ένα μικρό ποτηράκι, όπως αυτά που χρησιμοποιούνται για τα «σφηνάκια».

Για την καλύτερη προστασία, εφαρμόστε το αντηλιακό τουλάχιστον 15 λεπτά πριν βγείτε έξω και ανανεώνετε την εφαρμογή κάθε δύο ώρες, καθώς και μετά από κολύμπι ή έντονη εφίδρωση.