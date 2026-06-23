Τέσσερα παιδιά έχασαν τη ζωή τους και άλλα οκτώ τραυματίστηκαν στη νότια Υεμένη, στην επαρχία Αντ Ντάλι, όταν σημειώθηκε έκρηξη από πυρομαχικά που είχαν απομείνει από τον εμφύλιο πόλεμο της χώρας. Σύμφωνα με αξιωματικό των ενόπλων δυνάμεων της διεθνώς αναγνωρισμένης κυβέρνησης, τα θύματα προέκυψαν μετά την ενεργοποίηση παλαιών πολεμικών υλικών, όπως δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο.

Σύμφωνα με τον αρχικό απολογισμό, τα παιδιά που σκοτώθηκαν ήταν τρία κορίτσια και αγόρι. Κάποια από αυτά που τραυματίστηκαν βρίσκονται σε κρίσιμη κατάσταση, σύμφωνα με την πηγή του AFP στις ένοπλες δυνάμεις. Τα θύματα ήταν μεταξύ 6 και 14 ετών.

Houthi ordnance explosion kills 12 kids in dhale. How many more of our beloved children had to die so the international community wakes up to the seriousness of the situation in the south #south #yemen #southyemen #southarabia #dhale pic.twitter.com/3CoQxr3GGo — نايف العبيدي💙🇾🇪 (@nayef_salah969) June 22, 2026

Τα δυστυχήματα του είδους είναι τραγικά συχνά στην Υεμένη, έπειτα από μια δεκαετία και πλέον εμφυλίου πολέμου ανάμεσα το κίνημα των Χούθι, που πρόσκειται στο Ιράν κι ελέγχει σχεδόν όλο το βόρειο τμήμα της χώρας, και την κυβέρνηση που υποστηρίζεται από τη λεγόμενη διεθνή κοινότητα και συμμαχία υπό τη Σαουδική Αραβία, και ελέγχει τον νότο.

Η συμμαχία της διεθνώς αναγνωρισμένης κυβέρνησης διασπάστηκε πέρυσι, όταν ξέσπασαν μάχες ανάμεσα σε δυνάμεις υποστηριζόμενες από τη Σαουδική Αραβία και δυνάμεις υποστηριζόμενες από τα ΗΑΕ, που είχαν έκβαση τη νίκη στρατευμάτων υποστηριζόμενων από το Ριάντ και την απόσυρση στοιχείων του Αμπού Ντάμπι από τη χώρα.

Είχαν εκτυλιχτεί σφοδρές μάχες στην τοποθεσία Αντ Ντάλι, όπου έγινε το δυστύχημα, όταν οι Χούθι είχαν αποπειραθεί να κυριεύσουν την Άντεν, πριν από σχεδόν δέκα χρόνια.

Στα μέσα του μήνα, τουλάχιστον 12 στρατιωτικοί σκοτώθηκαν και πολλοί άλλοι τραυματίστηκαν εξαιτίας έκρηξης σε αποθήκη πυρομαχικών στην Άντεν.