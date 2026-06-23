Η Διεθνής Αμνηστία καταγγέλλει σήμερα, Τρίτη 23/6 τη βούληση της Ευρωπαϊκής Ένωσης να ενισχύσει τη συνεργασία της με τις αρχές της Λιβύης, την ώρα που η καταστολή σε βάρος των μεταναστών «εντείνεται» στη χώρα αυτή.

«Η Ευρωπαϊκή Ένωση επιδιώκει να επεκτείνει τη συνεργασία της με τις αντίπαλες λιβυκές αρχές και ένοπλες οργανώσεις που έχουν συμμαχήσει μαζί τους, μολονότι οι παράγοντες αυτοί διεξάγουν εντεινόμενη εκστρατεία, τροφοδοτούμενη από ξενοφοβικό λόγο, μαζικών συλλήψεων, αυθαίρετων κρατήσεων και παράνομων ομαδικών απελάσεων», τονίζει σε αγανακτισμένο τόνο η μη κυβερνητική οργάνωση σε ανακοίνωσή της.

Σύμφωνα με την Αμνηστία, τόσο η κυβέρνηση εθνικής ενότητας (ΚΕΕ) στην Τρίπολη, που αναγνωρίζεται από τον ΟΗΕ, όσο και η αντίπαλη, στη Βεγγάζη (ανατολικά), παράλληλη δομή εξουσίας υποστηριζόμενη από τον στρατάρχη Χαλίφα Χαφτάρ και τους γιους του, συμμετέχουν στην καταστολή και την ενθαρρύνουν ανοικτά.

«Η Ε.Ε. χρηματοδοτεί εδώ και πολύ καιρό τον έλεγχο των κινήσεων μεταναστών στη Λιβύη με την υποστήριξή της στη λιβυκή ακτοφυλακή, που είναι ήδη συνεργός σε φρικτές παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και βιαιότητες», τόνισε η Ντιάνα Ελταχάουι, υποδιευθύντρια του τμήματος για τη Βόρεια Αφρική και τη Μέση Ανατολή, σύμφωνα με ανακοίνωση της ΜΚΟ.

«Η επέκταση της συνεργασίας με ένοπλες οργανώσεις που έχουν βάση το ανατολικό τμήμα της χώρας κι είναι γνωστό πως έχουν διαπράξει εγκλήματα πολέμου (…) με απόλυτη ατιμωρησία, αντανακλά σοκαριστική περιφρόνηση όχι μόνο του διεθνούς δικαίου, αλλά και της ανθρώπινης ζωής και αξιοπρέπειας», πρόσθεσε.

Σύμφωνα με τη ΜΚΟ, η συνεργασία προβλέπει ιδίως τη δημιουργία «κέντρου συντονισμού (των επιχειρήσεων) διάσωσης στη θάλασσα στη Βεγγάζη», ενώ «η λιβυκή ακτοφυλακή άνοιξε πυρ εναντίον πλοίου διάσωσης της μη κυβερνητικής οργάνωσης Sea Watch» στα μέσα του Μαΐου, στο τρίτο επεισόδιο του τύπου αυτού σε χρονικό διάστημα μικρότερο του έτους.

Η κ. Ελταχάουι κάλεσε την Ε.Ε. και τα κράτη μέλη της να «αναστείλουν τις πολιτικές τους με σκοπό να παραμείνουν πρόσφυγες στη Λιβύη».

Το μεταναστευτικό ζήτημα προκαλεί ολοένα πιο συχνά αναταραχή στη χώρα της Βόρειας Αφρικής, τροφοδοτούμενη από τον άκρως ξενοφοβικό λόγο σε ιστότοπους κοινωνικής δικτύωσης. Τις τελευταίες εβδομάδες, οργανώθηκαν συγκεντρώσεις, πολλές με τη συμμετοχή εκατοντάδων ανθρώπων, μπροστά σε εγκαταστάσεις του ΟΗΕ στην Τρίπολη, με τους συμμετέχοντες να απαιτούν απελάσεις παράτυπων μεταναστών.

Μετά την ανατροπή του καθεστώτος του Μουάμαρ Καντάφι το 2011, διακινητές και λαθρέμποροι εκμεταλλεύτηκαν την αστάθεια που βασίλευε στη χώρα για να δημιουργήσουν κυκλώματα εμπορίας ανθρώπων, παράτυπων μεταναστών και προσφύγων από χώρες της υποσαχάριας Αφρικής και κράτη της Ασίας, που επιδίωκαν να φτάσουν στην Ευρώπη διά θαλάσσης.

Στα μέσα του 2024, πύλη δεδομένων για τη μετανάστευση που διαχειρίζεται ο ΔΟΜ (Διεθνής Οργανισμός Μετανάστευσης, μέρος του συστήματος του ΟΗΕ) κατέγραφε ότι στη Λιβύη ζουν κάπου 900.000 μετανάστες και πρόσφυγες — συχνά υπό εξαιρετικά σκληρές συνθήκες.